“4و5و6 ابتدائي” موقع نتيجة الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي برقم الجلوس 2024 عبر مديرية التربية والتعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن موقع نتيجة الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي بالاسم فقط 2024 الذي سيتم تفعيله بمجرد ظهور النتائج خلال الأسبوع القادم حيث إن مازال الطلاب في الامتحانات وسوف تنتهي بنهاية الاسبوع الحالي، وفي هذا الصدد سوف نستعرض أهم التفاصيل عن النتائج، بالإضافة إلى كيفية الحصول عليها.

موقع نتيجة الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي برقم الجلوس 2024

حددت وزارة التربية والتعليم موقع نتيجة الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي 2024، وهي بوابة التعليم الأساسي الإلكترونية، وسيتم تفعيلها بمجرد ظهور النتائج حيث إننا في مرحلة تصحيح الأوراق، وبعد الانتهاء سيتم مراجعة الأوراق بكل دقة ولكي نضمن حصول كل طالب على حقه، ومن المعروف أن عمليات التصحيح تتم بكل نزاهة وشرف، كما أن عملية تفعيل الموقع يتم من خلال الخدمات الرقمية التي توفرها للوزارة للطلاب وأولياء الأمور حتى يسهل لهم الحصول على النتائج دون التوجه إلى المدارس، وتتعدد طرق الحصول على النتائج التي أتاحتها الوزارة، وهي:

الولوج إلى البوابة الإلكترونية للتعليم الأساسي.

أو الاتصال من خلال الهاتف الأرضي 09000100.

اتصل من خلال هاتف المحمول 5757.

توجه إلى المدرسة التي يكون الطالب مقيدا بها.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الرابع والخامس الابتدائي برقم الجلوس 2024

يستطيع الطلاب الحصول على هذه النتائج من خلال موقع نتيجة الصف الرابع والخامس الابتدائي بالاسم 2024 من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع مديرية التربية والتعليم .

. حدد المرحلة الدراسية التي قيد بها الطالب.

اختر الفصل الدراسي الذي ينتمي إليها الطالب.

أدخل اسم الطالب المراد الاستعلام عن نتيجته.

اكتب رقم جلوسك بالتفصيل.

اضغط في النهاية على استعلام.

ومن خلال هذه الخطوات ستتمكن من الحصول على النتائج بكل سهولة في الموعد المحدد لها.