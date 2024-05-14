“مغامرات دورا والقرد”… تردد قناة Mbc3 بالإحداثيات الجديدة عبر الأقمار الصناعية عرب سات ونايل سات
أستقبال الآن تردد قناة Mbc3 وقضاء وقت متمتع مع دورا وسبونج بوب وبسيط الذيذ
عشاق مغامرات دورا والقرد الشقي يرغبنا في معرفة تردد قناة Mbc3 الجديد عبر الإقمار الصناعية المختلفة، حتي يتمكن من قضاء وقت ممتع من التسلية والمغامرات في الغابة، ومشاكل سبونج بوب وشفيق، وغير ذلك من البرامج المسلية، فقناة Mbc3 العربية تمكنت من تقديم محتوي طفولي خطف أنظار المشاهدين من الوهلة الأولي للإعلان عنها، في التقرير التالي نسرد على حضراتكم الإحداثيات الجديدة لقناة أم بي سي 3 وخطوات الاستقبال عبر أجهزة الريسيفر.
تردد قناة Mbc3
مر أكثر من 12 عام على إطلاق قناة Mbc3 عبر الأقمار الصناعية، ومنذ ذلك الوقت حتي هذه اللحظة وهي تعد من أولي القنوات الأكثر بحثًا من قبل الآباء والأمهات الراغبين في توفير بيئة تعليمية أمنة تجمع ما بين الترفيه والضحك والتعليم في آن واحد وبمجانية تامة، استقبال تردد قناة Mbc3 يتم وفق آليات معنية تم التصريح عنها من قبل إدارة القناة حتي تسهل الاستقبال على كافة محبي القناة وتأتي تلك الخطوات على هذا النحو:
- من جهاز الريمود الخاص بك اضغط على رز القائمة MENU.
- من القائمة التي تظهر أمامك انقر على التركيب اليدوي.
- أكتب التردد الخاص بالقناة سوء كان على القمر الصناعي عرب سات أو نايل سات.
- انقر على بحث وانتظر قليلًا.
- بمجرد انتهاء مؤشر البحث يمكنك الآن الاستمتاع بكل ما تقدمة قناة Mbc3.
إحداثيات Mbc3 عبر القمر الصناعي نايل سات
- القمر الصناعي لقناة Mbc3: نايل سات.
- التردد:11470.
- الاستقطاب: عمودي.
- معامل الترميز: 27500.
استقبال تردد قناة أم بي سي 3 عبر القمر الصناعي عرب سات
- القمر الصناعي: عرب سات.
- التردد:11270.
- الاستقطاب: عمودي.
- معامل الترميز:11270.