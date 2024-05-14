اغاني وبرامج Majed kids تردد قناة ماجد الجديد نايل سات 2024 لمتابعة أرقى برامج الأطفال الهادفة

تصدر تردد قناة ماجد الجديد نايل سات 2024 محركات البحث الاجتماعي خلال الساعات الراهنة وذلك لأنها من أبرز القنوات الإماراتية المميزة التي تم تحصيصها للأطفال وتميزت بعرض محتوى هادف يتلاءم مع كل الفئات العمرية إلى جانب أنها تعرض المحتوى باللغة العربية، وقد حققت نجاحاً كبيراً منذ تأسيسها في عام 2015، حيث حظيت بنسبة مشاهدة عالية في وقت قصير.

تردد قناة ماجد الجديد نايل سات 2024

تم تحديث تردد قناة ماجد الجديد نايل سات 2024 من قبل إدارة القناة من أجل تحسين جودة الصوت والصورة ، وفيما يلي ترددها على القمر الصناعي نايل سات:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11938.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500

ولها قمر آخر على عرب سات يكون من خلال البيانات التالية:

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12034

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

خطوات ضبط تردد قناة ماجد الجديد نايل سات 2024

يمكن ضبط تردد قناة ماجد الجديد نايل سات 2024 من خلال اتباع الخطوات التالية:

ابدأ بالضغط على زر القائمة على ريموت جهاز الرسيفر الخاص بك.

اختر خيار “تركيب” من القائمة التي تظهر بعد الضغط على زر القائمة.

وبعد ذلك، اختر “ادخال تردد يدويًا” من الإعدادات.

حدد القمر الصناعي الذي ترغب في تنزيل التردد عليه.

قم بإدخال بيانات التردد التي ذكرناها سابقا بما في ذلك التردد، ومعامل تصحيح الخطأ، ومعدل الترميز، والاستقطاب.

انقر على كلمة “بحث” وانتظر لبعض الوقت لإكتمال البحث.

عندما يكتمل البحث، اضغط على زر “حفظ التردد”.

وبعد ذلك، ستجد قناة ماجد كيدز ضمن قائمة القنوات على جهاز الرسيفر الخاص بك.

وهذه الخطوات ستساعدك في تنزيل قناة ماجد كيدز بسهولة والاستمتاع بمشاهدة برامجها التعليمية والترفيهية للأطفال، والتي تناسب الأطفال الصغار في جميع الأعمار.