تأخير معاشات شهر يونيو 2024 بالزيادة الجديدة قدرها 450 لكل مواطن!! أعرف السبب

يبحث الكثير من أصحاب المعاشات خلال الفترة الاخيرة الماضية عن معاشات شهر يونيو 2024 بالزيادة الجديدة والتي أقرها رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي خلال الشهور الاخيرة الماضية ، حيث تم زيادة المعاشات مرتين خلال العام الجاري ، وتم زيادة المعاشات بنسبة 15% ، كما تم رفع الحد الأدنى للمعاشات وزيادة حد الاشتراك التأميني ، ومن الجدير بالذكر أنه سيتم صرف المعاشات يوم الأول من شهر يونيو 2024 ، وخلال السطور التالية نكشف عن كيفية الاستعلام عن معاش شهر يونيو بالزيادة الجديدة.

معاشات شهر يونيو 2024 بالزيادة

أعلنت الهيئة القومية للمعاشات والتأمينات أنه سيتم صرف معاشات شهر يونيو خلال أول أيام شهر يونيو 2024 وهو موعد ثابت في بداية كل شهر ميلادي ن ومن الجدير بالذكر أنه تم زيادة قيمة المعاشات بنسبة 15% والتي تم تطبيقها بشكل رسمي خلال شهر مارس الماضي وذلك في ظل الأزمة الاقتصادية التي يمر بها الكثير من المواطنين والظروف المعيشية السيئة خلال الشهور الاخيرة الماضية.

خطوات الاستعلام عن معاشات شهر يونيو 2024

بعد التعرف على موعد صرف معاشات شهر يونيو 2024 بالزيادة يريد الكثير من أصحاب المعاشات الاستعلام عن قيمة معاشات شهر يونيو بالزيادة الجديدة المقررة وذلك من خلال موقع الهيئة القومية للمعاشات والتأمينات عن طريق الخطوات التالية: