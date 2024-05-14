“اغاني جديدة” تردد قناة طيور الجنة بيبي الجديد نايل سات 2024 أحلى اغاني الاطفال على الأقمار الصناعية المختلفة

يعد تردد قناة طيور الجنة بيبي الجديد نايل سات 2024 من أبرز الترددات التي ارتفعت معدلات البحث عنها خلال الساعات الراهنة حيث إنها من أهم قنوات الأطفال التي يلجأ إليها الكثير من أولياء الأمور لشغل أطفالهم لبعض الوقت، مما يتيح لهم القيام بالمهام المنزلية دون إزعاج حيث تقدم محتوى ترفيهي وتعليمي، وتخلو من أي محتوى يمكن أن يكون غير مناسب لهم، وتعد قناة “طيور الجنة بيبي من أفضل القنوات المتخصصة للأطفال، فهي تقدم محتوى خفيف وبسيط ومسلي للأطفال بشكل يجذب انتباههم ويساعدهم على الاستمتاع بوقتهم بطريقة تعليمية.

تردد قناة طيور الجنة بيبي الجديد نايل سات 2024

وتم إطلاق هذه القناة منذ عدة سنوات، ولكنها تقدم محتوى متميز ومتجدد، ويكون ترددها على النحو التالي عبر القمر الصناعي نايل سات:

التردد: 11274.

معدل الاستقطاب: الأفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

جودة القناة: اتش دي.

معدل الترميز: 27500.

وبينكا ترددها على القمر الصناعي عرب سات يكون كالتالي:

التردد: 11310

معدل الاستقطاب: الأفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

جودة القناة: HD.

معدل الترميز: 27500

استقبال تردد قناة طيور الجنة بيبي نايل سات 2024

قامت قناة طيور الجنة بيبي بتطوير وتحسين مهارات الأطفال، خاصة في المراحل الأولى من الطفولة، ويمكن للجميع ضبط تردد قناة طيور الجنة بيبي 2024 بسهولة عبر اتباع الخطوات التالية: