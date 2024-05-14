موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات لاستخراج نتيجة الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي 2024 بالاسم

موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2024 لاستخراج نتيجة الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي بالاسم، لم يفصلنا عن انتهاء الامتحانات لسنوات النقل إلا أياما معدودة، ولهذا خصصت الوزارة موقع لإعلان النتائج ويسهل على الطلاب الحصول على نتائجهم دون التوجه إلى المدارس أو الادارات الحكومية وتجنب حدوث الازدحام.

موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2024

يستطيع الطلاب الاطلاع على نتائج امتحاناتهم عبر الدخول إلى البوابة الإلكترونية لوزارة التربية والتعليم من خلال موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2024 برقم الجلوس الخاص بهم، وبالإضافة إلى ذلك، يستطيع طلاب الثانوية الفنية أيضا الوصول إلى نتائجهم من خلال بوابة مركز المعلومات، ويتم تفعيل روابط النتائج بمجرد صدورها، كما يخضع طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي لامتحانات نهاية العام حاليًا، بينما يجتاز طلاب الدبلومات الفنية امتحاناتهم نهاية الأسبوع الحالي، ومن المقرر أن يؤدوا الطلاب الثانوية العامة امتحاناتهم في يونيو المقبل، كما تم الإعلان عن جداول امتحانات الثانوية العامة من خلال موقع الوزارة ، وتم نشر أيضا جداول امتحانات الدبلومات الفنية للطلاب الذين يدرسون في الثانوية الفنية بنظام الـ 5 سنوات والـ3 سنوات، والذين سيخضعون لامتحانات نهاية الأسبوع الحالي.

نتيجة الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي الترم الثاني 2024

يمكن لكافة الطلاب الاستعلام عن نتيجة الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي من خلال موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2024 باتباع العديد من الخطوات التالية:

الولوج إلى بوابة التعليم الأساسي.

تحديد نتائج المرحلة المراد الاستعلام عنها.

حدد الفصل الدراسي وهو الثاني.

أدخل اسم الطالب الذي يرغب في الاستعلام عن نتيجته.

اكتب رقم جلوسك.

انقر في النهاية على استعلام.

ومن خلال اتباع الخطوات يمكنك الاستعلام عن النتائج بكل سهولة حيث توفر بهذه البوابة العديد من الأخبار الخاصة بالتعليم .