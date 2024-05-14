دكتور الاسنان الحقني!! .. تردد قناة وناسة على عرب سات ونايل سات 2024 أغاني لولو كاملة طول اليوم

تردد قناة وناسة على عرب سات 2024 من أهم الأمور التي نتحدث عنها اليوم في مقالنا، لأن قناة وناسة من القنوات الفريدة على عرب سات ونايل سات أيضًا، وعلى الرغم من أنها قناة سعودية المنشأ إلا أن جمهورها تخطى الحدود السعودية، وانتشر في كل بلدان الوطن العربي وتغلغلت القناة داخل كل الأسر، لتكون جزءً لا يتجزأ من البرنامج اليومي الروتيني للأطفال، وقد تم تأسيس قناة وناسة للأطفال في عام 2009 أي يرجع تاريخها إلى ما يقرب من عقد ونصف من السنوات.

تردد قناة وناسة على عرب سات 2024

يتم إدارة قناة وناسة عن طريق مركز تلفزيون الشرق الأوسط “MBC” ، وهي قناة تقدم المحتوى الترفيهي والثقافي المتنوع لفئة محددة من المجتمع، ألا وهم فئة الأطفال الذين لا يقلون في الأهمية عن باقي الفئات العمرية الأخرى، بل ترى القناة أنهم من أكثر الفئات تأثيرًا في المجتمع، حيث تحمل قناة وناسة على عاتقها مهمة صعبة وهي توفير قناة مناسبة للنشأ الصغير، حتى لا يبعدوا عن طبيعة مجتمعهم الشرقي وتقاليدهم الأصيلة ويظلوا متمسكين بقيمهم النبيلة، وفيما يخص تردد قناة وناسة على عرب سات 2024 فهو كالتالي:

تردد القناة:11270

معامل تصحيح الخطأ:¾.

جودة القناة: HD.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة وناسة على نايل سات 2024

قناة وناسة للأطفال بمحتواها المتميز جذب انتباه جميع الأطفال، خاصةً الأغاني التي يمتص الطفل من خلالها كل القيم الأخلاقية، وبعد ذكر تردد قناة وناسة على عرب سات 2024 حان وقت عرض تردد القناة على النايل سات.

معامل الترميز :27500

الاستقطاب: عمودي.

تردد وناسة: 11470

معدل تصحيح الخطأ للقناة:¾.

قناة وناسة تعرض بجودة HD حيث عرض الأغاني بصوت عالي النقاوة، تلك الأغاني التي تعلم للأطفال الأمانة والصدق والتعاون والضمير والرحمة.