من حقك تعرف سلم رواتب المتقاعدين في الجزائر 2024 بعد الزيادة الجديدة

سلم رواتب المتقاعدين في الجزائر 2024، من أكثر الأمور التي تتزايد عنها عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة حيث تسعى الحكومة الجزائرية على رفع مستوى المعيشة لعدد كبير من المواطنين لمواجهة الغلاء وارتفاع أسعار الكثير من السلع والمواد الغذائية، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على سلم رواتب المتقاعدين بالجزائر 2024 …

سلم رواتب المتقاعدين في الجزائر 2024

حيث أعلنت الحكومة الجزائرية خلال الساعات الأخيرة عن سلم رواتب المتقاعدين بالجزائر، وذلك بعد قرار سيادة الرئيس بزيادة رواتب المتقاعدين حتى يتمكنوا من مواجهة الغلاء والظروف الإقتصادية الصعبة التي تمر بها عدد من الدول العربية خلال الآونة الأخيرة، وإليكم سلم رواتب المتقاعدين بالجزائر 2024 …

المتقاعدين التي تقل رواتبهم عن 20 ألف دينار جزائري سوف تزيد رواتبهم بقيمة 1000 دينار جزائري.

المتقاعدين التي تتخطى رواتبهم الـ 20 ألف دينار سوف تزيد رواتبهم بقيمة 800 دينار.

أما المتقاعدين الذين يحصلون على ما بين 50 ألف و80 ألف دينار سوف يتم إضافة زيادة اهم بنسبة 3%.

وأخيراً المتقاعدين الذين سوف يحصلون على رواتب أكثر من 80 ألف دينار جزائري سوف تكون الزيادة 2% .

رابط الاستعلام عن سلم رواتب المتقاعدين بالجزائر 2024

وكانت الحكومة الجزائرية أعلنت عن تخصيص رابط الكتروني للإستعلام عن سلم رواتب المتقاعدين بالجزائر 2024، بعد قرار تطبيق الزيادة الجديدة التي أعلنت عنها الرئيس الجزائري ….