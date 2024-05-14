emis moe gov j.. رابط الاستعلام عن نتائج الطلاب الفصل الثاني 2023-2024 في الأردن منصة اوبن ايمس

أعلنت وزارة التربية والتعليم الأردنية عن رابط الاستعلام عن نتائج الطلاب الفصل الثاني في جميع المراحل الدراسية، وستكون متاحة عبر المنصة الإلكترونية الخاصة بالوزارة OpenEMIS، وذلك مع اقتراب ختام الفصل الدراسي الثاني من العام 2023-2024، مما يزيد من توتر وقلق الطلاب وأولياء الأمور انتظاراً لنتائج الامتحانات، وسنستعرض كافة التفاصيل من خلال مقالنا نرجو المتابعة.

رابط الاستعلام عن نتائج الطلاب الفصل الثاني

قد أفصحت وزارة التربية والتعليم في الأردن عن رابط الاستعلام عن نتائج الطلاب الفصل الثاني، وفيما يلي نقدم لكم كيفية الاطلاع على نتائج امتحانات الفصل الثاني للعام الدراسي 2023-2024 في الأردن عبر منصة OpenEMIS بكل يسر وبساطة:

في البداية يجب الدخول على موقع منصة OpenEMIS.

من ثم يجب تسجيل حساب ولي الأمر على المنصة.

يتعين كتابة البيانات بشكل صحيح ودقيق.

بعد إنشاء الحساب، يمكن تسجيل الدخول عبر إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

حدد “ملف التكوين” من القائمة الرئيسية للمنصة.

الدخول الى قسم “أكاديمي”.

ثم بعد ذلك قم باختيار “تقرير التقويم”.

اختر نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني لعام 2024.

الضغط على عرض النتيجة.

تُعرض نتيجة الصف الثاني للطالب أو ولي الأمر مع الدرجات في جميع المواد.

كيفية الحصول على نسخة ورقية من النتائج

أعلنت وزارة التربية والتعليم في الأردن أنه يمكن للطلاب وأولياء أمورهم الحصول على نسخة مطبوعة من نتائج الطلاب للفصل الدراسي الثاني 2023-2024 عن طريق مراجعة المدرسة التي ينتمي إليها الطالب، وفيما يلي خطوات الحصول على نسخة ورقية من النتائج:

ينبغي على الطالب أو ولي أمره الذهاب إلى المدرسة التي ينتمي إليها الطالب.

يُحتمَل تقديم طلب رسمي للحصول على النّتائج، بالإضافة إلى صورة من هوية الطالب أو ولي أمره.

سيتم تقديم النتائج للطالب أو ولي أمره خلال فترة زمنية معينة تحددها المدرسة.

خدمات منصة اوبن أمس بالأردن

توفر منصة اوبن امس العديد من الخدمات التعليمية أهمها، وهي على النحو التالي: