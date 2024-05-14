اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة بعد تأخيرها خلال وزارة العمل ومنصة مظلتي.. فرحة العراقيين هسة

متى سيتم الاعلان عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة؟ سؤال يتعلق بأذهان جميع المتقدمين الذين يرغبون في معرفة هل تم قبولهم في دعم الرعاية الاجتماعية المقدم من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أم لا، حيث يعتبر هذا الدعم بمثابة بريق نور لهم، حيث ينتظرون صرف هذه الوجبة لسد احتياجاتهم اليومية من مأكل ومشرب، لاسيما أكدت الحكومة العراقية أنها تعمل بجهد مكثف للإنتهاء من دراسة الطلبات المقدمة حتى تقوم بالإعلان عن المستفيدين في أقرب وقت ممكن.

شروط اسماء الرعاية الاجتماعية

ومتابعة لحديثنا عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة، فيتوجب علينا أن نقوم بعرض الشروط الأساسية التي وضعتها وزارة العمل للحصول على هذا الدعم، ومن أهمها مايلي:

اشترطت الحكومة العراقية ضرورة توافر الجنسية العراقية للمتقدم.

كما اشترطت أيضا ضرورة الإقامة على أراضي العراق.

كما أكدت على ضرورة أن يكون السن المطلوب ما بين 18 ل 60 سنة للرجال، و 16 ل 55 سنة للنساء.

ضرورة عدم وجود دخل شهري ثابت، أو وظيفة حكومية أو سجل تجاري.

كما وفرت الحكومة العراقية هذا الدعم للنساء المطلقات والأرامل وكذلك زوجة السجين، مع تقديم الأوراق التي تثبت ذلك.

يجب أيضا عدم إمتلاك ممتلكات عقارية ذات قيمة مالية عالية.

كما يجب ألا يقل عدد الأسرة المتقدمة عن 4 أفراد.

رابط الحصول على اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة

من أكثر البرامج الداعمة في العراق هو برنامج الرعاية الاجتماعية، هذا البرنامج يستهدف الفقراء والمحتاجين الذين تخطوا حدود الفقر، وقد وفرت الحكومة العراقية رابط للمتقدمين يستطيعون من خلاله الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة، ويكون ذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية: