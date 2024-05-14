مجموعة جديدة من القط والفار.. ضبط تردد قناة توم وجيري الجديد 2024 على النايل سات وعرب سات

تقدم قناة توم وجيري مجموعة مميزة وهائلة من الأفلام الطفولية والمسلسلات الكرتونية الأكثر من رائعة، إضافة إلى الأغاني والأناشيد الدينية التي يعشقها الصغار في الدول العربية، ومن أبرزها سلسلة القط والفأر التي أصبحت هي الرائدة للعديد من المتابعين والمشاهدين، ويمكنك مشاهدتها على مدار اليوم دون توقف، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية، حتى يتعرف عليه جميع المشاهدين في كافة أنحاء الدولة وعلى مختلف الأقمار الصناعية المتمثلة في النايل سات والعرب سات.

نزل تردد قناة توم وجيري الجديد 2024

تهتم قناة توم وجيري اهتمامًا بالغًا بكل ما تقدمه من برامج وأفلام وأغاني وأناشيد دينية، وغيرها مما يعشقه الصغار، وفقًا للمعلومات المتمثلة في الأتي:-

القمر الصناعي للقناة يكون العرب سات.

إضافة إلى أن تردد القناة فهو متمثلة في “11315”.

استقطاب قناة توم وجيري أطفال يكون أفقي.

معامل الترميز الخاص بالقناة يكون 27500.

معامل تصحيح الخطأ لقناة توم جيري أطفال فهو ⅚.

ضبط تردد توم وجيري 2024 نايل سات

وعن إمكانية القيام بمعرفة التردد الجديد لقناة توم وجيري، ومشاهدة الكثير من المحتوى المميز التي تقدمه القناة على مدار اليوم، يُرجى اتباع البيانات التي نصت على النحو التالي:-