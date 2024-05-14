رابط التسجيل في منحة 300 دينار تونس…. والشروط الواجب توافرها

أعلنت وزارة الشؤون الإجتماعية بتونس عن رابط التسجيل في منحة 300 دينار تونس، لعدد كبير من المواطنين الغير قادرين على مواجهة ظروف المعيشة الصعبة، وتسعى الحكومة التونسية على توفير الدعم الكافي لعدد من الأسر مع الإلتزام بالشروط التي أعلنت عنها، والتي سوف نتعرف عليها سوياً من خلال السطور التالية ….

رابط التسجيل في منحة 300 دينار تونس

حيث يجب على الراغبين في الحصول على منحة 300 دينار تونس اتباع الخطوات الآتية للحصول على المنحة …

زيارة الموقع الرسمي لوزارة الشؤون الإجتماعية بتونس على الإنترنت.

قم بإنشاء حساب جديد على المنصة .

ادخل البيانات المطلوبة في الخانات الموضحة أمامك .

ثم اختر قائمة الخدمات .

اختر منحة 300 دينار.

سوف يظهر أمامك نموذج خاص بالتسجيل .

قم بتقديم المعلومات والبيانات المطلوبة.

ثم ارفع الأوراق المطلوبة .

وفي النهاية اضغط على ارسال الطلب بعد الموافقة على الشروط والأحكام.

شروط استحقاق منحة 300 دينار في تونس

وأعلنت الحكومة التونسية عن عدة شروط يجب أن تتوافر في الأشخاص الراغبين في الحصول على منحة 300 دينار في تونس والتي جاءت كالتالي: