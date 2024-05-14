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رابط التسجيل في منحة 300 دينار تونس…. والشروط الواجب توافرها
رابط التسجيل في منحة 300 دينار تونس
أعلنت وزارة الشؤون الإجتماعية بتونس عن رابط التسجيل في منحة 300 دينار تونس، لعدد كبير من المواطنين الغير قادرين على مواجهة ظروف المعيشة الصعبة، وتسعى الحكومة التونسية على توفير الدعم الكافي لعدد من الأسر مع الإلتزام بالشروط التي أعلنت عنها، والتي سوف نتعرف عليها سوياً من خلال السطور التالية ….
رابط التسجيل في منحة 300 دينار تونس
حيث يجب على الراغبين في الحصول على منحة 300 دينار تونس اتباع الخطوات الآتية للحصول على المنحة …
- زيارة الموقع الرسمي لوزارة الشؤون الإجتماعية بتونس على الإنترنت.
- قم بإنشاء حساب جديد على المنصة .
- ادخل البيانات المطلوبة في الخانات الموضحة أمامك .
- ثم اختر قائمة الخدمات .
- اختر منحة 300 دينار.
- سوف يظهر أمامك نموذج خاص بالتسجيل .
- قم بتقديم المعلومات والبيانات المطلوبة.
- ثم ارفع الأوراق المطلوبة .
- وفي النهاية اضغط على ارسال الطلب بعد الموافقة على الشروط والأحكام.
شروط استحقاق منحة 300 دينار في تونس
وأعلنت الحكومة التونسية عن عدة شروط يجب أن تتوافر في الأشخاص الراغبين في الحصول على منحة 300 دينار في تونس والتي جاءت كالتالي:
- أن يكون المواطن تونسي الجنسية ومقيم في تونس إقامة دائمة.
- ألا يتجاوز الدخل الشهري للأسرة بالكامل الحد المانع لهذا الدعم.
- ألا يقل سن المتقدم عن 18 عام ولا يزيد عن 60 عام.
- ألا يكون للمتقدم أصول أو عقارات أو أراضي زراعية.
- ألا يكون المتقدم مسجون أو في إحدى دور الرعاية.
- كما يجب ألأا يكون للمتقدم وظيفة .
- وأخيراً أن يلتزم المتقدم بتقديم الأوراق المكلوبة في الموعد المحدد وإلا سوف يتم إلغاء الطلب.