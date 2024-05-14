15 يومًا .. خريطة إجازات شهر يونيو 2024 القادم ( موعد عيد الأضحى المبارك )

يأتي شهر يونيو القادم للعام الجاري 2024 بأطول فترة إجازات قد تمتد إلي 9 أيام متواصلة بسبب عيد الأضحى المبارك، حيث تعتبر أطول إجازة قد تأتي للموظفين خلال العام.

إجازة عيد الأضحى

أعلنت دار الإفتاء المصرية أن الخميس الماضي الموافق 9 مايو كان أول أيام شهر ذي القعدة لعام 1445 هجرية، ومع بداية شهر ذي القعدة يستعد الموظفون للإستعداد لأول إجازة في الشهر المقبل بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

السبت 15 يونيو 2024 وقفة عرفة.

الأحد 16 يونيو 2024 أول أيام عيد الأضحى المبارك.

الإثنين 17 يونيو 2024 ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.

الثلاثاء 18 يونيو 2024 ثالث أيام عيد الأضحى المبارك.

الأربعاء 19 يونيو 2024 رابع أيام عيد الأضحى المبارك.

إجازات شهر يونيو الرسمية

تمتد عدد أيام الراحة والعطلات إلى 15 يومًا، هذه الفترة الطويلة من الإجازات تُعتبر فرصة مثالية للأفراد والعائلات للإسترخاء واستكشاف وجهات جديدة أو لقضاء وقت جميل في الأنشطة الترفيهية المحلية.