خطوات استخراج أرقام الجلوس سلطنة عمان 2024 عبر وزارة التربية والتعليم

يبحث الطلبة والطالبات الآن عن خطوات استخراج أرقام الجلوس سلطنة عمان 2024 استعداداً لإجراء الاختبارات النهائية للعام الدراسي الجاري، حيث كشفت وزارة التربية والتعليم العمانية عن فتح باب التسجيل على ارقام الجلوس نظراً اقتراب موعد عقد الامتحانات النهائية لجميع المراحل والصفوف التعليمية، ويجب على الطلاب إجراء تلك الخطوة بشكل ضروري للتمكن من تأدية الامتحانات، ومن خلال رقم الجلوس بإمكان الطالب الوصول إلى المقعد الرئيسي الخاص به دون ضياع للوقت والمجهود،

والجدير بالذكر أن جدول الامتحانات تم اعتمادها وتيسيراً للأمور على الطلاب خصصت وزارة التربية والتعليم رابط لتسجيل البيانات والحصول على ارقام الجلوس إلككترونياً دون الحاجة للذهاب إلى المدرسة في الصباح الباكر، ومن خلال التقرير التالي تتعرفون على خطوات استخراج أرقام الجلوس سلطنة عمان 2024.

خطوات استخراج أرقام الجلوس سلطنة عمان 2024

يرغب الطلاب جميعاً أن يحصلون على ارقام الجلوس في الفترة التي حددتها وزارة التربية والتعليم، لذلك البحث الرائج في سلطنة عمان هذه الفترة الامتحانات والنتائج وارقام الجلوس وكل ما عليكم استخراج الارقام عبر الانترنت عليكم اتباع ما يلي:.

أولاً يرجى الضغط على الرابط التالي وزارة التربية والتعليم سلطنة عمان. ثم اختيار الخدمات التعليمية للطلاب. اختر استخراج ارقام الجلوس. قم بتسجيل البيانات المطلوبة بشكل صحيح. الضغط على بحث عن رقم الجلوس. وسوف يظهر في الحال.

موعد امتحانات الطلاب في سلطنة عمان 2024

العد التنازلي على انطلاق امتحانات الطلاب لجميع المراحل التعليمية سلطنة عمان المرحلة الابتدائية والمرحلة المتوسطة والثانوية العامة والمراحل الجامعية، وحسب القرارات التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم العمانية، أن الطلاب يؤدون الاختبارات النهائية للعام الدراسي 2023-2024 بدايةً من يوم الأحد الموافق 2 يونيو المقبل 2024 وتستمر الامتحانات حتى يوم الخميس الموافق 12 من يونيو 2024، وسوف يؤدي الطلاب الاختبارات وسط إجراءات أمنية مشددة وتظهر النتائج بعد انتهاء الاختبارات بنحو 10 أيام.