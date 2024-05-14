ريلمي تبهر الجميع.. مواصفات جبارة لهاتف Realme GT Neo 6 SE… كاميرا عالمية ومعالج جبار..

يتميز هاتف Realme GT Neo 6 SE بمواصفات مذهلة تجعله خيار ممتاز لمحبي التكنولوجيا، يتضمن الهاتف معالج قوي من إنتاج شركة سناب دراجون الرائدة في مجال تصنيع المعالجات، مما يضمن أداء سلس وسريع، والشاشة كذلك تعد من نقاط القوة في الهاتف، حيث تأتي بمعدل تحديث عالي يجعل تجربة المشاهدة واللعب فائقة الروعة بالإضافة إلى ذلك، يتميز الهاتف بميزة الشحن السريع الاستثنائية، حيث يمكن شحن 50% من البطارية خلال 12 دقيقة فقط، مما يوفر الوقت ويضمن جاهزية الهاتف للاستخدام السريع.

أبرز مواصفات الهاتف

معالج الجهاز من نوع Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3، الذي يتميز بتقنية تصنيع بدقة 4 نانومتر، مما يعزز من كفاءته وأدائه.

بالنسبة للمعالج الرسومي، فهو من نوع Adreno 732، والذي يوفر تجربة رسومية متقدمة.

ذاكرة الوصول العشوائي RAM تأتي بخيارات متعددة: 8 جيجابايت، 12 جيجابايت، أو حتى 16 جيجابايت، مما يتيح للمستخدمين اختيار الأنسب لاحتياجاتهم.

وبالنسبة للسعة التخزينية الداخلية، تتوفر بخيارات واسعة تتراوح بين 256 جيجابايت و512 جيجابايت، إلا أن الجهاز لا يدعم إضافة ذاكرة خارجية.

الشاشة من نوع LTPO AMOLED، التي توفر ألوان غنية وتجربة بصرية متميزة.

حجم الشاشة يبلغ 6.78 بوصة، مع دقة تصل إلى 1264×2780 بكسل، والتي تعرف أيضا بدقة +1.5K.

بالإضافة إلى ذلك، تتميز الشاشة بكثافة بكسلات تصل إلى 450 بكسل لكل إنش، مما يضمن وضوح ودقة فائقة في العرض.

معدل تحديث الشاشة يبلغ 120 هرتز، مما يوفر سلاسة في التنقل والاستجابة الفورية للأوامر.

مميزات الهاتف