سيارة العيلة لأحسن عيلة.. تعرف على أسعار ومواصفات سيارة نيسان جوك 2025 وحش الكروس اوفر

سيارة نيسان جوك 2025 التي تعتبر من وحوش الكروس أوفر حيث تجمع بين التصميم الجريء والأداء العملي كما تأتي هذه السيارة بتحديثات تكنولوجية وتجهيزات داخلية متقدمة مما يجعلها اختيارا ممتازا لعشاق السيارات المدمجة ذات الطابع الرياضي لذلك سوف نوضح لكم اليوم من خلال هذا المقال مواصفات وسعر السيارة تابعونا لمعرفة التفاصيل.

مميزات ومواصفات سيارة نيسان جوك 2025

تأتي سيارة نيسان جوك 2025 بمجموعة من المميزات والتكنولوجيات الحديثة التي تضمن تجربة قيادة آمنة ومريحة إليك بعض من أبرز هذه الميزات:

نظام توزيع قوة الفرامل EBD يساعد في تحسين توزيع قوة الفرامل على العجلات لضمان توقف السيارة بكفاءة وأمان.

وسائد هوائية توفر حماية إضافية للسائق والركاب في حال وقوع حادث.

نظام الفرامل المانع للانغلاق (ABS) منع انغلاق العجلات أثناء الفرملة الشديدة مما يحافظ على التحكم في السيارة.

نظام الثبات الإلكتروني (ESP)مما يساعد في الحفاظ على ثبات السيارة خلال المناورات الحادة أو عند فقدان السيطرة.

حساسات خلفية وكاميرا خلفية تسهل عملية الركن وتزيد من الأمان عند الرجوع للخلف.

قفل مركزي للأبواب يوفر أمانا إضافيا من خلال قفل جميع الأبواب بنقرة واحدة.

تتوافر داخل السيارة نظام الملاحة المحدث وشاشة عرض معلومات جديدة.

يوجد بالسيارة نظام صوتي من Bose بثمانية مكبرات صوتية.

كما تم تحسين النظام الترفيهي لتوفير تجربة استخدام أفضل وأكثر سلاسة.

من ناحية السلامة تحصل نيسان جوك 2025 على تصنيف خمس نجوم من ANCAP وهي مجهزة بأنظمة سلامة متقدمة تشمل الكبح التلقائي في حالات الطوارئ وتنبيه مغادرة المسار مراقبة النقطة العمياء ونظام تنبيه السائق.

حيث أن هذه المواصفات تعزز من تجربة القيادة بفضل تصميمه الداخلي المريح والمساحة الواسعة للبضائع حيث يوفر حيزا يصل إلى 422 لترا يمكن توسيعه إلى 1305 لترات عند طي المقاعد الخلفية.

سعر سيارة الكروس أوفر نيسان جوك 2025 في مصر

يصل سعر سيارة نيسان جوك 2025 في مصر يتراوح بين 1,015,000 جنيه مصري و1,165,000 جنيه مصري وذلك يعتمد على الفئة والمواصفات الخاصة بالسيارة. الفئات المتاحة تشمل: