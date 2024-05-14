تعرف على موعد غلق باب التسجيل في إصدار تصاريح الحج 1445

أعلنت وزارة الحج عن موعد غلق باب التسجيل في إصدار تصاريح الحج 1445 ، بعد أن انتهت من استقبال طلبات التسجيل لعدد كبير من الأشخاص التي انطبقت عليهم شروط الحج، وهذا ما جعل عدد كبير من الأشخاص حريصين على التسجيل قبل غلق الموقع الالكتروني التي أعلنت عنه الوزارة ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على أهم التفاصيل….

موعد غلق باب التسجيل في إصدار تصاريح الحج 1445

وكانت وزارة الحج بالمملكة السعودية أعلنت عن فتح باب التسجيل في موسم الحج لعام 1445، وذلك في 15 ربيع الأول 1445 من خلال رابط منصة أبشر وأشارت الوزارة على صفحتها الرسمية أنه سوف يتم تلقى الطلبات من المواطنين حتى 7 من شهر جماد الأول 1445 وذلك للأشخاص لمن لم يستطيع التسجيل في الحج العام الماضي.

خطوات طباعة ورقة تصريح الحج

بعد أن انتهيت من التسحيل في تصريح الحج لهذا الموسم وبعد التأكد من تطابق الشروط والأحكام يجب على المتقدم أن يقوم بطباعة التصريح الخاص بك الكترونياً وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية:

زيارة الموقع الرسمي لوزارة الحج والعمرة على الإنترنت.

ادخل على “حجز الخدمات”.

حدد العدد الخاص بالحجاج والخاص بإستخراج التصاريح.

ادخل البيانات المطلوبة في الخانات الموضحة أمامك.

قم بتسديد الرسوم المطلوبة .

ما هي مميزات استخراج التصريح الخاص بالحج قبل الحضور

حيث تقدم وزارة الحج عدد من الخدمات التي لها عدد من المميزات خاصة وإن تم إخراجها قبل الحضور إلى المملكة السعودية، ومنها….