“مود ميكا فيوجن” أقوى إضافات في تحديث ببجي الجديد 3.2.. نزل PUBG Mobile الآن واستمتع بمميزات خرافية

قامت الشركة المطورة للعبة ببجي بتوفير أقوى إضافات في تحديث ببجي 3.2، وقد أعلنت أن هذا التحديث سيكون متاح لمختلف اللاعبين في شهر مايو من عام 2024، وفور طرحه يتمكن اللاعبين من استقباله على مختلف الأجهزة الإلكترونية وأجهزة الهواتف المحمولة، وقبل نزول التحديث يمكن معرفة بعض الإضافات الموضوعة به والتي سنوضحها لكم في السطور القادمة.

أقوى إضافات في تحديث ببجي الجديد 3.2

تم وضع أقوى إضافات في تحديث ببجي 3.2 حتى تحافظ اللعبة على تصدرها الدائم في قائمة أشهر وأفضل الألعاب الإلكترونية التي تتواجد في الفترة الحالية، لكن مع تحديث ببجي الجديد والذي سيكون متوفر في شهر مايو الحالي ستكون لعبة ببجي من الصعب منافستها، وذلك لكثرة مميزاتها والتي توفرت في التحديث الجديد وهو كالتالي:

تم إضافة إمكانية الرجوع للحياة مرة أخرى بعد الموت، وتلك الميزة أدهشت جميع اللاعبين وذلك لعدم توفرها في جميع التحديثات السابقة.

يوفر لك التحديث الأخير للعبة إمكانية الإتصال بفريقك داخل ببجي.

تتوفر حقيبة طيران يتم ارتدائها في ببجي، حيث تيسر التنقل والحركة بين المواقع.

تم توفير طائرة هليكوبتر حتى يتم التجول في الفضاء، وتساعد اللاعبين في الهبوط إلى المواقع المرغوبة.

شهد تحديث لعبة ببجي إضافة مدينتين جدد.

تحسينات الأسلحة والعتاد داخل تحديث ببجي 3.2

الكثير من التحسينات التي تمت إضافتها في كل من العتاد والأسلحة، وتلك التحسينات تمثلت في الآتي: