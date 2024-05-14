شاومي تصدم الجميع.. مواصفات ومميزات هاتف Xiaomi Redmi Note 13 Pro الجديد… هاتف الكل بيحلم بيه

سوف نتناول بالتفصيل الإمكانيات والمزايا الرائعة التي يقدمها هاتف Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G، هذا الهاتف القوي يظهر التزام شركة شاومي برفع مكانتها في السوق الإلكتروني وتعزيز الإقبال على منتجاتها، سوف نستعرض في هذه المقالة أهم المواصفات والخصائص البارزة التي يتميز بها هذا الجهاز الرائد من شاومي، بالإضافة إلى مناقشة سعره والتقييمات التي حصل عليها.

مواصفات الهاتف

يتمتع الهاتف بطبقة حماية من نوع Gorilla Glass Victus، مصممة لتوفير حماية فائقة للشاشة من الخدوش، الكسور، والصدمات. تتميز الشاشة بمعدل تحديث يصل إلى 120 هرتز، مما يعزز من سلاسة العرض. يعمل الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 13، مع إمكانية الترقية إلى الإصدار 14 عند توفره. تأتي واجهة المستخدم بالنسخة MIUI 14، مقدمة من شركة شاومي، والتي توفر تجربة استخدام مميزة. يعمل الهاتف بمعالج كوالكوم سناب دراجون 7 إس الجيل الثاني، وهو معالج ثماني النواة يعمل بسرعة تصل إلى 2.4 جيجاهرتز ويعتمد على تكنولوجيا تصنيع 4 نانومتر. يتوفر الهاتف بعدة خيارات من حيث سعة التخزين الداخلي: 128 جيجابايت، 256 جيجابايت، و512 جيجابايت، بالإضافة إلى ذاكرة عشوائية (RAM) بخيارات 8، 12، و16 جيجابايت. يأتي الهاتف بمستشعر بصمة الأصبع مدمج تحت الشاشة، مما يتيح فتح الهاتف بسرعة وأمان. يتوفر الهاتف بمجموعة متنوعة من الألوان تشمل الأبيض، الأزرق، الأسود، والبنفسجي. يبلغ وزن الهاتف 187 جرام، وتأتي أبعاده على النحو التالي: 161.2 مم للطول، 74.2 مم للعرض، و8 مم للسماكة، مما يجعله جهاز خفيف الوزن وسهل الاستخدام. يمكن للهاتف تشغيل شريحتي اتصال من نوع نانو ويدعم شبكات الجيل الرابع والخامس، بالإضافة إلى دعمه للشريحة الإلكترونية eSIM.

مميزات الهاتف