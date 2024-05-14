شوف اسمك نزل ولا لا.. اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2204 بالعراق

زادت عمليات البحث بشكل كبير عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة في محافظات العراق، فضلاً عن أن هذه الوجبة تشمل عدد كبير من المواطنين الغير قادرين على العمل، بما توفر لهم مستوى معيشي ملائم، إضافة إلى أن هذا البرنامج تم إطلاقه منذ فترة كبيرة، وخاصة مع تفشي الأوبئة التي انتشرت في الكثير دول العالم، لكن إلى الأن لم يتم الإعلان عن هذه الوجبة، ولكن يمكنك التعرف على الطريقة التي تستطيع بها استخراج كشوفات المشمولين.

رابط استخراج كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

وحددت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، مجموعة من الخطوات الهامة لكي يتم الإستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، وفقًا لما نص على النحو الأتي:-

أن تقوم بالذهاب إلى منصة مظلتي التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

القيام بتسجيل الدخول إلى الصفحة التالية من المنصة.

ليتم اختيار الوجبة والدفعة التي عليها الدور.

إدخال كافة المعلومات الخاصة بالمستفيد.

الضغط على زر “بحث”.

ليتم الكشف عن كافة الكشوفات الخاصة بالمشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق.

الفئات المستحقة للحصول على الرعاية الاجتماعية بالعراق 2024

ووجهت الرعاية الاجتماعية، إلى بعض المستفيدين الراغبين في الحصول على الدعم، وفقًا لما يلي:-