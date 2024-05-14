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“شو سار عند الدكتور يا لولو”.. استقبل الان تردد قناة وناسة الجديد 2024 وشاهد أجمل برامج وأفلام الأطفال
قناة وناسة تعد واحدة من أبرز القنوات الفضائية التي عملت ضجة كبيرة في الفترة الأخيرة، عقب عرضها لمحتوى طفولي مميز يعشقها الصغار، بالإضافة إلى إذاعتها إلى مجموعة من البرامج والأغاني والأناشيد الدينية المميزة على مدار اليوم، وأصبح البحث عن ترددها أمر يهم الكثير من المتابعين والمشاهدين في كافة أنحاء الدول العربية، ويمكنك معرفة التردد الخاص بالقناة، كما سنوضحه لكم في السطور التالية، حتى يتعرف عليها جميع المتابعين في كافة أنحاء الدول.
تردد قناة وناسة أطفال 2024 الجديد
ولكي تقوم بمعرفة أبرز المعلومات الخاصة بإستقبال قناة وناسة، التي اشتهرت بمحتواها المميز وأفلامها الطفولية الأكثر من رائعة، بالإضافة إلى برامجها وأناشيدها التي استطاعت عمل قاعدة جماهيرية من خلالها، وفقًا لما يلي:-
- القمر الصناعي لقناة وناسة فهو النايل سات.
- التردد الخاص بقناة وناسة يكون 11430.
- إضافة إلى أن استقطاب قناة وناسة يكون أفقي.
- معامل الترميز الخاص بالقناة فهو 27500.
كيف انزل قناة وناسة على الرسيفر 2024
هناك مجموعة من الخطوات الهامة لكي يتم استقبال قناة وناسة أطفال الجديد على النايل سات، وفقًا لما يلي:-
- أن تقوم بالتحكم بالريمود الخاص بجهاز الرسيفر للتلفاز.
- ثم تقوم مباشرة بإدخال التردد الجديد لقناة وناسة والقمر الصناعي ومعامل الترميز.
- الضغط على زر “التثبيت اليدوي”.
- ليتم استكمال باقي البيانات الخاصة بقناة وناسة.
- وفي النهاية ستتمكن من تنزيل قناة وناسة الجديد على جهازك الإستقبال بكل سهولة.