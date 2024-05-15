“MISSIONS GTA 5“ تنفيذ مهمة سيميون وفرانكلين والأب وابنه جاتا التحديث الأخير || .. لامار وفرانكلين

الكثير لا يعرف كيف يقوم بـ تنفيذ مهمات جاتا وهي من الأشياء الأساسية داخل اللعبة والتي تساعد اللاعب في تخطي الجولات، والجدير بالذكر أن لعبة جاتا واحدة من أكثر الألعاب انتشارا على مستوى العالم ويقوم بلعبها الكثير من الأشخاص من مختلف الدول ومختلف الأعمار لذا سوف نقدم لكم من خلال مقالنا مجموعة من المهمات التي يجب على لاعب معرفتها.

تنفيذ مهمات جاتا

تقدم لعبة جاتا العديد من المهمات التي يتطلب من اللاعب تنفيذها أثناء اللعب والتي جاءت على النحو التالي:

مهمة الأب وابنه

في تلك المهمة يلتقي مايكل بفرانكلين ويحاول أن يقوم بتعويضه من خلال أن يقوم بشراء متجر له ولكن سوف يجد أن ابنه يتصل به ويخبره بأنه تم سرقة اليخت وسوف يذهب مايكل من أجل إنقاذ ابنه وسوف ينجح في ذلك وعند الذهاب من أجل استرجاع اليخت سوف تتعطل السيارة ويذهب جيمي وفرانكلين من أجل تصليحها.

مهمة الامتداد الطويل

في تلك المهمة سوف يلتقي كل من لامار وفرانكلين وسوف يعرفا بأن صديقهما سترتش قد خرج من السجن وسوف يقوموا بالذهاب إلى البالاس من أجل عقد صفقة جديدة ولكن الشرطة سوف تحضر ويقوم البالاس بقتل ستريتش برصاصة في رأسه وسوف يخرج من المكان التي توجد به الشرطة، أما الفريق سوف يعود إلى منزل فرانكلين.

مهمة استعادة

وهي واحدة من مهمات جاتا وفيها يقوم سيميون بتهنئة فرانكلين بعد فوزه بجائزة موظف الشهر وذلك الشيء يسبب الازعاج لـ لامار وبناء على ذلك سوف يقوم سيميون بالطلب منهم بأن يقوموا بسرقة سيارة وسوف يقوم لامار بسرقة السيارة والاستقالة عن العمل.