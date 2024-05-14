WhatsApp يُعلن ميزة جبارة!!.. واتساب يطلق خاصية مذهلة لحمال أموال المستخدمين وحفظ بياناتهم الشخصية من السرقة

في ظل التطورات والتحديثات المستمرة التي يقوم بها تطبيق واتساب WhatsApp، فأعلن مؤخرًا عن مميزات جديدة ومذهلة لحفظ أموال المستخدمين وبياناتهم الشخصية من السرقة، بعض التعرض لعدد كبير ومتكرر لعمليات الإحتيال، مما تجعل الميزة من السهل التعامل مع البريد مباشرة، مؤكدًا أنه يمكن للمستخدمين القيام بحظر الرسائل التي تأتي من جهة اتصال غير معروفة، والعمل مباشرة من مسح جميع الرسائل التي تم استقبالها من قبل هذه الجهات، حتى تكون مأمن بشكل كبير حسابك الشخصي عبر الواتساب.

عمليات الإحتيال لسرقة المعلومات البنكية للمستخدمين

وأضاف تطبيق واتساب، أنه في حالة إذا كانت الرسالة المعنية تحتوي على بعض الحيل المغرية بغرض جذب بيانات العميل أو سرقة معلوماته البنكية، فيُرجى حذفها مباشرة، وذلك لمحاولة عمليات الاحتيال، كما يمكن للمستخدمين التوسع في الإجراءات السريعة على شاشة القفل الخاصة بالمستخدم، والضغط على زر “الحظر”، وهو متواجد بجوار زر الرد مباشرة عند فتح الرسالة.

استهداف حسابات المستخدمين عبر الواتساب

يذكر أن رسائل الإحتيال والنصب انتشرت بشكل كبير في الفترة الأخيرة، مما استهدفت الكثير من حسابات المستخدمين على الواتساب، وبعد هذا التوسع التي تركته كل هذه العمليات، التي تقوم بابتزاز المستخدمين والعمل على سرقة بياناتهم الشخصية، وكذلك المعلومات البنكية الخاصة بهم، فتمت إطلاق بعض المميزات من قبل التطبيق، للسيطرة الكاملة على الرسائل الاحتيالية التي يتعرضون لها، وكذلك الحد من انتشارها التي أصبح مبالغ فيه بشكل كبير في الفترة القليلة الماضية.