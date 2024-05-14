“هتفول عربيتك بكام😱؟!” حقيقة ارتفاع أسعار البنزين اليوم الثلاثاء 14 مايو في مصر.. إليكم التفاصيل

حقيقة ارتفاع أسعار البنزين اليوم من الأمور التي تشغل بال الكثر من المواطنين في مصر، سواء من أصحاب المركبات أو من المواطنين العاديين، حيث يرتبط ارتفاع سعر البنزين بارتفاع سائر السلع على اثره، نتيجة إضافة تكاليف النقل والشحن وخلافه، وعن تفاصيل الاسعار المعمول بها الآن وعن وجود زيادة يتساءل المواطنون، وهو بالتحديد ما نوضحه لحضراتكم في التقرير التالي.

حقيقة ارتفاع أسعار البنزين اليوم الثلاثاء 14 مايو

أوضح مجلس الوزراء بالتعاون مع وزارة البترول حقيقة ارتفاع أسعار البنزين اليوم الثلاثاء الموافق 14 من مايو، حيث تم التأكيد على أنه لا توجد أي زيادة في اسعار البترول ومشتقاته، وأنه يتم العمل بالأسعار التي كانت قد تم تعديلها منذ مارس الماضي 2024، حيث جاءت الاسعار على النحو التالي:

سعر اللتر الواحد من بنزين 92 نحو قيمة 12.5 جنيه مصري.

فيما سجل سعر اللتر الواحد من بنزين 95 نحو قيمة 13.5 جنيه مصري.

فيما سجل سعر اللتر من بنزين 80 نحو 11 جنيه مصري.

وسجل سعر أسطوانة الغاز الخاصة بالمنازل نحو 100 جنيه.

فيما بلغ سعر طن من المازوت نحو 6 آلاف جنيه بعد الزيادة.

وسجل السولار نحو 10 جنيه مصري للتر الواحد.

اسباب ارتفاع أسعار البنزين

تشهد أسعار البنزين و المحروقات في مصر تحديثات بشكل دوري كل 3 أشهر من جانب لجنة التسعير، حيث تعتمد الحكومة المصرية آلية التسعير التلقائي لمواكبة التغيرات في الأسعار العالمية للنفط والتغيرات في سعر صرف العملة، وتحاول الدولة المصرية بكافة الطرق العمل على ترشيد الدعم المقدم للمحروقات وهو من جزء من برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، وتهدف هذه الآلية إلى تقليل العبء المالي على ميزانية للدولة، وكذلك لتشجيع ترشيد الاستهلاك للموارد، وهو بالفعل ما تدعو اليه الحكومة المصرية جميع المواطنين للحد من اهدار الطاقة بالاستخدام الخاطئ.