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شوف الطبيعة والخيال.. نزل تردد ناشيونال جيوغرافيك الجديدة 2024 وشاهد الجديد
قناه ناشيونال جيوغرافيك واحدة من اشهر واهم القنوات التي تقدم محتوي هادف حيث من خلال معرفة المتابعين من عرضها لهذه الأشياء يجعل المشاهد عندة العديد من المعارف، لدية أيضا حصيلة من المعلومات الهامة أيضا، يتم من خلال هذه القناه عرض الكثير من الأفلام الوثائقية التي تعرض معلومات عن الحيوانات التي لم نري مثلها قبل ذلك، أيضا عن الحيوانات التي انقرضت قبل ذلك، لذا نري البحث عن تردها من قبل المتابعين يعد من اعلي نسب البحث الإلكتروني، من خلال تلك الموضوع سنسرد لكم الترددات الجديدة الخاصة بهذه القناه، البرامج التي يتم عرضها علي القناه ابقوا معانا.
ناشيونال جيوغرافيك علي العرب سات 2024
وجاءت أهم المعلومات الخاصة بإستقبال قناة ناشيونال جيوغرافيك على العرب سات، وفقًا لما يلي:-
- مؤشر استقطاب القناه: أفقي.
- مؤشر تصحيح الخطأ الخاص بالقناة: 6/5.
- معامل الترميز: 27500.
- التردد الجديد: 12015.
التردد الجديد بقناه ناشيونال جيوغرافيك علي النايل سات 2024
- استقطاب القناه: أفقي.
- تردد القناه:11804.
- مؤشر تصويب الخطأ: 6/5.
- القمر الصناع : النايل سات.
آلية استقبال تردد قناه ناشيونال جيوغرافيك علي شاشات التلفاز
- قم بفتح شاشات التلفاز من خلال الريموت كنترول.
- ثم قم بالنقر علي قائمة الإعدادات.
- قم بالنقر علي زر تنزيل القناه.
- سيتطلب منك إدخال التردد، معامل الاستقطاب، معدل الترميز الخاص بالقناة.
- بعد ذلك انقر علي زر البحث.
- سيتم علي الفور تحميل القناه علي التلفاز، اضغط علي زر الحفظ.