نتيجة السادس!!.. لينك نتائج السادس الابتدائي الدور الأول 2024 بالعراق

أعرف نتيجتك بكل سهولة من خلال تتبع هذه الخطوات ستتعرف علي نتيجة الصف السادس الابتدائي بدون الذهاب إلي المدرسة، أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية عن كيفية استخراج نتيجة الطالب بخطوات بسيطة، حيث انه من وقت انتهاء الطلاب من أداء الامتحانات ينتظروا موعد نتيجتهم بفارغ الصبر حيث صرح مسئولي من قبل الوزارة انه عقب الانتهاء من أعمال التصحيح سيتم رفعها علي الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم من خلال إ1دخال عدة بيانات سهلة من أهمها إدخال رقم جلوس الطالب بشكل صحيح لكي يتمكن من معرفة نتيجته صحيحة، في السطور التالية سنوضح لكم الخطوات انتظرنا.

آلية معرفة نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024

كشفت وزارة التربية والتعليم العراقية عن إلزام الطالب بإجراء عدة خطوات بسيطة لكي يتمكن من معرفة نتيجته من الموقع الرسمي بوزارة التربية والتعليم سنوضحها في الخطوات التالية:

أولا: قم بالدخول علي الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية العراقية.

ثانيا: ستنقل بعد ذلك إلي الصفحة الرئيسية قم بالنقر عليها.

ثالثا: اضغط علي أيقونة البحث عن النتائج.

رابعا: حدد السنه الدراسية التي تريد الاستعلام، الصف، الفصل الدراسي التابع له.

خامسا: ادخل المحافظة، مدرية التربية والتعليم التابع لها.

سادسا: يتطلب منك إدخال الاسم، الرقم الامتحاني بطريقة صحيحة.

أخيرا: قم بالضغط علي أيقونة الاستعلام، انتظر بضع ثواني، سيوضح لكم جاري البحث عن النتيجة، سيتم إظهارها علي الفور.

خطوات تقديم طلب التظلم علي نتيجة الطالب بالسادس الابتدائي