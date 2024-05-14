استعلام نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2024 بالاسم ورقم الجلوس بجميع المحافظات عبر بوابة التعليم الأساسي

نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2024، قارب طلاب المراحل الابتدائية (الصف الرابع والخامس والسادس) على الانتهاء من امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023-2024، وبدأت عمليات البحث تتوالى لمعرفة النتائج، ومن بين اهم النتائج التي يبحث عنها عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور هي نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني، حيث تعتبر هي المرحلة الأولى التي يخضع فيها الطلاب لامتحانات نهاية العام، وقد صرح المقربون من وزارة التربية والتعليم بتفاصيل ظهور النتيجة، وسوف نوضح لكم ذلك في السطور التالية.

نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2024

في ظل البحث المكثف عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2024 فبمجرد أن ينتهى الطلاب من تأدية الاختبارات تبدأ في الحال لجان التصحيح والتدقيق ورصد الدرجات في عملها، وهو ما سيردي بطبيعة الحال للإسراع من ظهور النتيجة، وقد أشارت الوزارة إلى أنه سيتم رفع نتيجة جميع الصفوف بمجرد الانتهاء من اعدادها عبر بوابة التعليم الاساسي، ويمكن الاستعلام عنها باتباع الخطوات التالية:

في البداية يجب الدخول إلى بوابة التعليم الأساسي من هنا .

. ومن ثم اختيار ايقونة الخدمات الإلكترونية.

بعد ذلك اضغط على زر نتائج الطلاب، وحدد المرحلة التعليمية التي تستعلم عنها.

ادخل اسم الطالب ورقم الجلوس أو الرقم القومي الخاص به في الأماكن المخصصة لذلك.

وفي النهاية اضغط على زر البحث.

ستظهر لك الدرجات بالتفصيل.

إعلان نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2024 ترم ثاني

من المتوقع ظهور نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2024 خلال أيام قليلة، حيث انكبت لجان التصحيح على اعمالها في مختلف المحافظات المصرية، وجاري الآن تجهيز كشوفات الطلاب لاعتمادها من قبل المسؤولين في كل محافظة، ومن ثم الاعلان عن ظهورها رسمياً، ليتمكن الجميع من الاطلاع عليها بكل سهولة، وذلك في إطار حرص الوزارة على توفير سبل سهلة على الطلاب والأهالي وتوفير الكثير من الوقت والجهد.