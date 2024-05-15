“وزارة الشؤون الاجتماعية هُنـــا منــحة 300 دينــار“ كيفية التسجيل في منحة 300 دينار تونس 2024 eservices.social.gov.tn

ازدادت محركات البحث في الساعات القليلة السابقة بالتساؤل عن كيفية التسجيل في منحة 300 دينار تونس وهي عبارة عن مساعدة مالية تقوم الحكومة بتقديمها إلى الأسر الفقيرة الموجودة داخل الدولة وذلك من أجل توفير حياة كريمة لهم ولكن هذا يتم وفق مجموعة من الشروط التي وضعتها الجهات المسؤولة وهذا ما سوف نوضحه لكم اليوم من خلال مقالنا.

منحة 300 دينار تونس

في حالة إذا كنت من محدودي الدخل يمكنك الآن التسجيل في منحة 300 دينار تونس وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية:

الخطوة الأولى يتطلب منك الدخول على الصفحة الإلكترونية الخاصة بوزارة الشؤون الاجتماعية. الخطوة الثانية قم بالضغط على زر تسجيل الدخول وقم بإدخال البيانات المطلوبة. الخطوة الثالثة من قائمة الخدمات التي تقدمها الوزارة يرجى التوجه إلى منحة 300 دينار. الخطوة الرابعة يرجى الإجابة على سؤال الأمان وهو أنا لست روبوت. الخطوة الخامسة سوف يظهر لك نموذج تقديم ويجب عليك ملؤه من خلال إدخال البيانات المطلوبة. الخطوة السادسة قم بإرفاق الوثائق المطلوبة. أخيرا اضغط على زر إرسال الطلب.

شروط التسجيل في منحة 300 دينار تونس

يوجد مجموعة من الشروط التي يجب عليك التحقق من توافرها لديك عند التقديم على منحة 300 دينار والتي جاءت على النحو التالي: