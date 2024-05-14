طريقة عمل الحنيذ!! وجبة عائلية من المطبخ العربي

الحنيذ هو وجبة تقليدية في المطبخ العربي، وهو عبارة عن لحم الخروف أو العجل المطهو ببطء في الفرن مع البهارات والتوابل لفترة طويلة، كما يُعتبر الحنيذ جزءًا من المطبخ العربي التقليدي ويشتهر في الدول العربية والخليجية، وتعتبر المملكة العربية السعودية من بين الدول التي يُعتبر فيها الحنيذ وجبةً شعبيةً جدًا، والآن إليكم طريقة عمل الحنيذ.

طريقة عمل الحنيذ لوجبة عائلية

المكونات اللازمة والتي قد تكفي من 8 الى 10 أفراد:

– 2 كيلوغرام من لحم الخروف أو العجل (من الكتف أو الظهر)

– 2 بصلة متوسطة الحجم، مفرومة

– 4 فصوص من الثوم المهروس

– 2 ملعقة كبيرة من البهارات العربية (مثل البهار الحنيذ)

– 1 ملعقة صغيرة من الكمون المطحون

– 1 ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة

– 1 ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون

– ملح حسب الذوق

– 1/4 كوب من زيت الزيتون

– 1/4 كوب من الماء

طريقة التحضير:

سخن الفرن إلى درجة حرارة 160 درجة مئوية. قطع لحم الخروف أو العجل إلى قطع كبيرة حجمًا. في وعاء كبير، قم بخلط البصل المفروم، والثوم المهروس، والبهارات العربية، والكمون، والقرفة، والفلفل الأسود، والملح حسب الذوق. أضف الزيت والماء إلى الخليط وقم بخلطهما جيدًا حتى تتجانس المكونات. ضع قطع اللحم في الوعاء وقم بتغطيتها بالخليط التوابل، قم بتدليك الخليط جيدًا على اللحم لضمان تغطية جميع القطع. أغلق الوعاء بإحكام أو قم بنقل اللحم والتوابل إلى كيس بلاستيكي قابل للإغلاق. ضع الوعاء أو الكيس في الثلاجة واتركه يتبل لمدة تتراوح بين 4 إلى 24 ساعة. بعد انقضاء وقت التبل، قم بنقل اللحم والتوابل إلى صينية فرن بحجم مناسب. غطِّ الصينية بورق الألمنيوم واخبز الحنيذ في الفرن لمدة 4 إلى 5 ساعات، أو حتى يصبح اللحم طريًا وسهل الفصل. خلال عملية الطهي، قم بتقليب اللحم وسكب العصير عليه بين الحين والآخر للحصول على نتيجة متجانسة. بعد الانتهاء من الطهي، قم بإزالة ورق الألمنيوم واستمر في خبز الحنيذ في الفرن لمدة 15-20 دقيقة حتى يصبح لون اللحم محمصًا وذهبيًا. قم بتقطيع الحنيذ إلى شرائح سميكة قبل التقديم. قدم الحنيذ اللذيذ والنابض بالنكهات مع الأرز المبخر والسلطات الجانبية المفضلة لديك.

هذه هي طريقة تقليدية لعمل الحنيذ، يمكنكم تعديل كمية التوابل والبهارات حسب الذوق الشخصي، استمتع بتحضير الحنيذ وتناول وجبة لذيذة في أوقات الاحتفال والتجمعات العائلية!

بعض المعلومات الإضافية حول طريقة عمل الحنيذ

. تحضير اللحم: يُعتبر لحم الخروف أو العجل الطازج والعالي الجودة من أفضل أنواع اللحوم لتحضير الحنيذ، يُفضل استخدام أجزاء الكتف أو الظهر للحصول على نتائج أفضل، يفضل قطع اللحم إلى قطع كبيرة حجمًا للسماح للتوابل والنكهات بالتغلغل في اللحم بشكل أفضل، كما يمكن للبعض استبدال اللحم بقطع الدجاج.

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