“طـــالــع اسمـــگ هسّـــه هُنـــا epedu.gov.iq“ عقود تربية ذي قار 2024 تعيينات وزارة التربية العراقية

أعلنت وزارة التربية والتعليم في العراق عن اسماء المقبولين في عقود تربية ذي قار وهي من أكثر الأشياء التي ازدادت محركات البحث بالتساؤل عنها في الساعات القليلة السابقة، والجدير بالذكر أن الوزارة قامت بإطلاق تلك المسابقة منذ فترة والهدف منها مساعدة المواطنين في الحصول عمل ثابت وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا، وسوف نوضح لكم أيضا الوثائق المطلوبة.

عقود تربية ذي قار

وفقا لما صرحت عنه الجهات المسؤولة أنه يجب على المقبولين الذهاب إلى أقسام التربية التابعين لها وتقديم الوثائق المطلوبة وذلك يوم الثلاثاء الموافق 14 من مايو 2024 كما أكدت على أنه في حالة عدم تقديم تلك الوثائق سوف يسقط حق المتقدم في الحصول على الوظيفة، يمكنك الآن الاستعلام عن اسمك من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم العراقية أو من خلال الإطلاق على قوائم الأسماء التالية.

الوثائق المطلوبة للتقديم في عقود ذي قار

يرجى على المقبولين في عقود ذي قار تحضير تلك الأوراق وتسليمها في الموعد المحدد: