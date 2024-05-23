“مهمات GTA 6“ تنفيذ مهمة الحوامات المهجورة جاتا التحديث الأخير || بوني وكلايد

الجدير بالذكر أن التحديث الجديد للعبة جاتا 6 يشهد عدد كبير من مهمات جاتا الجديدة وذلك ما أوضحته إحدى مقاطع الفيديو التي تم إطلاقها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووفقا لما أوضحه الفيديو أيضا أن التحديث الجديد يشهد شخصية فتاة جديدة والتي سوف تقوم بإرتكاب العديد من عمليات السرقة ومطاردة السيارات، وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

مهمات جاتا

وفقا للفيديو الذي تم إطلاقه أن التحديث الجديد يشهد عدد من الشخصيات الجديدة ومن أبرزها شخصية jason والذي يقوم بالتجول داخل اللعبة، ولكن نقلت بعض المصادر بأن تلك التسريبات ليست حقيقة والبعض الآخر قال أنها حقيقة ولكن أكد أحد الأشخاص بأن الإصدار الجديد من لعبة جراند ثيفت أوتو سوف يكون في مدينة ميامي الأمريكية وسوف يحتوي على خريطة كبيرة كما ذكر أيضا أن هذا التحديث سوف يكون الأقوى والأكبر، والجدير بالذكر أن هذا التحديث سوف يشهد مجموعة من المهمات الجديدة وهي:

مهمة أصدقاء لوسيا.

مهمة بوني وكلايد الغامضة.

مهمة فقد في البحر.

مهمة الحوامات المهجورة.

المناطق الجديدة في جاتا 6

يشمل التحديث الجديد في لعبة جاتا 6 العديد من المدن الجديدة وهي:

مدينة port Gellhorn.

مدينة Vice City.

يمكنك الحصول على البنادق من على الأرض.

يمكنك تبديل البنادق بين اليدين.

خطوات تحميل لعبة جاتا 6