موخيتو ماء المحيط الأزرق!! بطعم ولا أورع لصيف حار جدا 2024

الموخيتو أو الموهيتو كما يقولون ، هو مشروب الليمون والنعناع الشهير، وهو يعد مشروب الانتعاش، وحاصة في فصل الصيف، وللموخيتو عدة أشكال وأنواع منها ما سنستعرضه حاليا ، وهو موخيتو ماء المحيط الأزرق.

طريقة عمل مشروب الموخيتو بماء المحيط الأزرق

إليك طريقة عمل مشروب الموخيتو بماء المحيط الأزرق، الليمون، والنعناع:

المكونات لعمل كوب واحد:

– 1 ليمونة كبيرة

– 10 أوراق نعناع طازجة

– 2 ملعقة كبيرة من السكر

– 1/2 كوب من الماء البارد ومكعبات ثلج

– لون أزرق طبيعي للطعام، أو ماء المحيط الأزرق الفوار (يمكن العثور عليه في السوبرماركت الكبرى)، كما يمكن استبدالها بفانتا أزرق.

طريقة التحضير:

قم بعصر الليمونة للحصول على عصيرها وضعه في وعاء. قم بتمزيق أوراق النعناع الطازجة بيديك قليلاً لتحرير النكهة. أضف أوراق النعناع الممزقة والسكر إلى وعاء العصير واخلطها جيدًا حتى يذوب السكر.

أضف الماء البارد إلى الوعاء واستمر بالتحريك حتى يمتزج العصير والسكر والماء. املأ النصف الأول من الكوب بالثلج المجروش وضع اللون الأزرق إذا لم يكن لديك الماء الفوار. صب العصير في الكوب فوق الثلج. أكمل ملء الكوب بماء المحيط الأزرق الفوار. استخدم ملعقة التحريك لخلط المكونات قليلاً. يمكنك تزيين المشروب بشريحة ليمون أو أوراق نعناع إذا رغبت. قدم مشروب الموخيتو مباشرة واستمتع بمذاقه المنعش.

تذكر أنك يمكنك تعديل كمية السكر والليمون والنعناع حسب ذوقك الشخصي. يمكنك أيضًا زيادة أو تقليل كمية ماء المحيط الأزرق الفوار حسب القوة التي تفضلها في المشروب.

إليك بعض المعلومات الإضافية حول مشروب الموخيتو

– الموخيتو هو مشروب منعش ومشهور يأتي من الثقافة الإيطالية، حيث يعتبر الموخيتو من المشروبات المفضلة في فصل الصيف بسبب انتعاشه الرائع وطعمه المميز.

– المكون الرئيسي في الموخيتو هو عصير الليمون الطازج، والذي يضفي على المشروب الحموضة والانتعاش، كما يمكن استخدام أنواع مختلفة من الليمون مثل الليمون الحامض أو الليمون الهندي (ليمونة)، حسب التفضيلات الشخصية.

– يعتبر النعناع أحد المكونات الأساسية في الموخيتو، حيث يضفي نكهة منعشة وعطرية، كما يمكن استخدام أوراق النعناع الطازجة لإبراز نكهتها بشكل أفضل.

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