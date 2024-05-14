إعلان رسمي ح 160.. المؤسس عثمان الحلقة 160 الموسم الخامس على تردد قناة الفجر الجزائرية

المؤسس عثمان الحلقة 160 يقترب موعد عرضها على القنوات الناقلة وهذا ما يجعل البحث الآن على جوجل مرتفع جداً، لقد قامت القنوات الناقلة بطرح الإعلان الأول والثاني من الحلقة 160، مما تشوق الجمهور المتابع لمشاهدة أحداث الحلقة كاملة ومعرفة أدق التفاصيل وما الذي وصل إليه عثمان وجيشه، لأن الحلقة 159 كان شديد التشويق والإثارة وكشفت حقائق كثيرة، يعد قيامة عثمان أهم المسلسلات التي لقيت اهتمامك الكثير من الناس وحققت شهرة واسعة، واليوم نستعرض لحضراتكم عبر التقرير التالي تفاصيل قوية من المؤسس عثمان الحلقة 160 تابعوا معنا.

المؤسس عثمان الحلقة 160

يروي مسلسل قيامة عثمان أحداث تاريخية من القرن الثالث عشر وهو نفس القرن الذي تولى فيه الغازي عثمان أرطغرل ولاية الدولة العثمانية، كما يسير عثمان على خطى والده تنفيذاً للوصية والحفاظ على الدولة، وخاصةً بأن الدولة العثمانية تعرضت للكثير من الصراعات مع المغول، وفي الحلقة القادمة يشن عثمان وجيشه خرب على اولجاي وهدفهم هو فتح بورصة والقضاء على كل خائن أراد تدمير الدولة ونشر الظلم فيها، كما يحاول عثمان أن يكشف سر تحالف السيد إبراهيم مع قبيلة الكاي لكي يضرب ضربته ويقضي عليهم جميعاً ليكون النصر حليفهم.

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان

إبداع وتألق قاموا به صناع العمل التاريخي التركي قيامة عثمان، ومنذ بداية العرض والمسلسل يتصدر البحث ويحظى على إعجاب الكثير من الأشخاص، مما يتابع المسلسل الكبير والصغير ويشعرون بالسعادة ويستمتعون بأقوى الأحداث التي تدور حول تأسيس الدولة العثمانية والمواجهات بين الدول الأخرى، يعرض مسلسل قيامة عثمان الأربعاء في الساعة 9 مساءً على قناة الفجر والخميس 1 صباحاً على قصة عشق والساعة 11 مساءً على قناة الفجر الجزائرية والساعة 12 على قناة الصعايدة وقناة مصر أم الدنيا والجمعة عبر شاشة قناة اليرموك الأردنية.