بنك ناصر يطلق منتج “فاتحة خير” لتمويل المشروعات المتناهية الصغر بحد أقصى 200 ألف جنيه

أعلن بنك ناصر الاجتماعي عن إطلاقه لمنتج تمويلي جديد يحمل اسم “فاتحة خير”، بهدف دعم المشروعات المتناهية الصغر في مصر، وذلك بتوفير تمويل يصل إلى 200 ألف جنيه للمستفيدين من الجنسين، سواء رجال أو نساء، في الفئة العمرية من 21 إلى 60 عام.

شروط تمويل فاتحة خير من بنك ناصر

تقدم بنك ناصر للتمويل الاجتماعي مجموعة من الشروط الميسرة للحصول على تمويل فاتحة خير للمشروعات المتناهية الصغر، حيث تتراوح قيمة التمويل من 4 آلاف جنيه كحد أدنى إلى 200 ألف جنيه كحد أقصى، ويتم سدادها على أقساط شهرية لمدة تتراوح من سنة إلى سنتين، بعائد متميز عن سوق المتناهية الصغر.

يتراوح التمويل المقدم من بنك ناصر للتمويل الاجتماعي بين 4 آلاف جنيه كحد أدنى و200 ألف جنيه كحد أقصى.

يتم سداد المبالغ الممولة على شكل أقساط شهرية لمدة تتراوح من سنة إلى سنتين.

يتمتع التمويل بعائد متميز عن سوق المتناهية الصغر.

جب تقديم مجموعة من المستندات للحصول على التمويل، وتشمل: صورة البطاقة الشخصية. عقد إيجار السكن ومحل المشروع. إيصال مرافق حديث لمحل السكن ومحل المشروع. الرقم التأميني مطبوع.



تصريحات وزيرة التضامن الاجتماعي

أعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، عن استمرار البنك في دعم مبادرات توفير فرص العمل وتحقيق الحياة الكريمة لجميع فئات المجتمع، وأشارت القباج إلى أن الحكومة نجحت في إيجاد بيئة داعمة للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، ودعم ريادة الأعمال بشروط ميسرة، مؤكدة أن الحكومة تسعى إلى توفير طرق مختلفة لتمويل مشاريع الشباب وتحقيق الشمول المالي، خاصة بالنسبة للفئات المحرومة.