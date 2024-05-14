قدم طلبك.. موعد تقديم اعتراض حساب المواطن الدفعة 78 مايو 2024 والرقم المختصر للشكاوى

موعد تقديم اعتراض حساب المواطن الدفعة 78 مايو 2024، لقد مضى عدة أيام على الانتهاء من عملية صرف مستحقات دعم حساب المواطن الدفعة 78، وتم صرف كامل المستحقات للمواطنين، وقد وصل عدد مستفيدي حساب المواطن الدفعة 78 نحو 10.8 مليون مستفيد، ووصل إجمالي المبلغ لصرف الدفعة 3.4 مليار ريال سعودي، ورغم كل الأزمات الأقتصادية إلا أن الحكومة لن تتوقف عن صرف المساعدات لأي سبب من الأسباب مراعاة لظروف المواطنين الصعبة،

وقد يتم الكشف عن الأسماء المتقدمين الجدد على حساب المواطن قريباً، ويسعى البعض لتقديم طلب اعتراض على هذه الدفعة لمواجهة بعض المشاكل أثناء الصرف، وهناك أسباب كثيرة تمتع عملية الصرف، ومن أهم الأسباب هو عدم مطابقة بعض الشروط أو عدم استكمال باقي المستندات المطلوبة، ولذلك أتاحت الحكومة فرصة لتسجيل طلب إعتراض، ترقبوا معنا الفقرات التالية لمعرفة موعد تقديم اعتراض حساب المواطن الدفعة 78 مايو 2024.

تقديم اعتراض حساب المواطن الدفعة 78

تم صرف مستحقات الدفعة 78 ل 10.8 مليون مواطن من جميع المدن السعودية يوم الخميس 9 من مايو 2024، وبدأت عملية إيداع المستحقات بشكل مبكر قبل الموعد المحدد بيوم واحد نظراً بأن موعد الصرف جاء يوم عطلة الأسبوع الرسمية، وجاء القرار بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين، ومن المقرر أ، تبدأ عملية تسجيل الاعتراض على الدفعة 78 يوم الخامس والعشرين من شهر مايو الجاري 2024 ولمدة 5 أيام فقط وتسجيل الاعتراض يكون من خلال الموقع الرسمي حساب المواطن.

شروط حساب المواطن

الملايين من الأسر السعودية حالفهم الحظ للانضمام إلى دعم حساب المواطن والبعض مازال يبحث عن الشروط اللازمة لبدء التسجيل و لذلك نوضحها لحضراتكم الآن