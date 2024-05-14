“فـرصتـك لـربــح 1.000.000 $ كاااش“ خطوات الاشتراك في مسابقة الحلم DREAM 2024 || الجائزة الكبرى بتستناك

سوف نوضح لكم من خلال مقالنا خطوات الاشتراك في مسابقة الحلم وهي من الأشياء التي يتم التساؤل عنها بكثرة في تلك الفترة، والجدير بالذكر أنه يمكنك من خلال المسابقة الحصول على الكثير من الجوائز النقدية وذلك لأنه الهدف من المسابقة أن يقوم مصطفى الآغا بتحقيق أحلام المتابعين.

الاشتراك في مسابقة الحلم

يمكنك الآن الاشتراك في مسابقة الحلم بكل سهولة وذلك من خلال إرسال رسالة يوجد بها كلمة حلم على الرقم المرادف لبلدك والذي يكون على النحو التالي:

يمكن لجميع المصريين إرسال الرسالة على الأرقام التالية 95450 أو 95458.

إذا كنت من العراق يمكنك إرسال الرسالة على الرقم 2770 عبر zain أو 2266 عبر asiacell أو 2180 عبر korek.

يمكن لسكان دولة البحرين الاشتراك من خلال إرسال رسالة على الرقم 94000 عبر zain أو stc أو batelco.

بينما دولة الإمارات يمكنكم الاشتراك من خلال الرقم 5544 عبر اتصالات أو 3636 عبر du.

دولة عمان يمكنكم الاشتراك من خلال الرقم 90434 عبر omantel أو ooredoo.

الكويت يمكنكم الآن الاشتراك من خلال الرقم 4141 عبر ooredoo أو stc أو من خلال الرقم 4242 عبر zain.

المملكه العربيه السعوديه يمكنكم الاشتراك من خلال الرقم 650444 عبر mobily أو من خلال الرقم 858888 عبر stc أو من خلال الرقم 755505 عبر zain أو من خلال الرقم 313131 عبر lebara.

خطوات الاشتراك في مسابقة الحلم

يمكنك اتباع الخطوات الآتية من أجل الاشتراك في مسابقة الحلم: