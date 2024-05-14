سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

تنشر اليوم أحدث تحديثات سعر الدولار في البنك المركزي المصري ليوم الثلاثاء الموافق 14 مايو 2024، حيث يتابع الجميع بفارغ الصبر تطورات أسعار صرف العملات الأجنبية، حيث يأتي هذا في سياق التحضيرات لاجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري المقرر عقده في 23 مايو الجاري، الذي من المتوقع أن يحسم في سعر الفائدة، يشار إلى أن البنك المركزي المصري اتخذ قرارات مهمة في الأشهر السابقة، بما في ذلك رفع الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس والسماح بتداول العملات الأجنبية، ومن بينها الدولار، وفقا للآليات السوقية.

أسعار الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

في تحديث جديد للأسعار، يعلن البنك المركزي المصري عن سعر الدولار لليوم، حيث بلغت الأسعار كما يلي:

سعر الشراء: 46.98 جنيه.

سعر البيع: 47.12 جنيه.

سياسة التقييد النقدي ورفع أسعار الفائدة

وفقا للسياسة المالية المصرية، قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بمقدار 600 نقطة أساس، ليصل إلى 27.25٪، 28.25٪، و27.75٪ على التوالي، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بنفس المقدار ليصل إلى 27.75٪. يأتي هذا القرار في إطار جهود المصرف المركزي لمواجهة التحديات الاقتصادية والمالية المتزايدة، وتعزيز الاستقرار المالي والنقدي في البلاد.

الاقتصاد المصري يظهر مرونة خلال جائحة كوفيد-19

على الرغم من تحديات جائحة كوفيد-19، استمر الاقتصاد المصري في النمو والتطور، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.7٪ في عام 2022، وعلى الرغم من تباطؤ النمو إلى 4.2٪ في عام 2023، إلا أن الاقتصاد بقي قوي.