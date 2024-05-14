هتعيد على العيال بالميات… تفاصيل تبكير صرف مرتبات شهر يونيو قبل عيد الأضحي… اعرف الحقيقة فورا

مع اقتراب ختام السنة المالية الحالية ومع اقتراب عيد الأضحى المبارك، تكثف الحكومة جهودها لتيسير عملية صرف الرواتب للعاملين في الدولة، تأتي هذه المبادرة في إطار حرص الحكومة على توفير بيئة مواتية للمواطنين، مما يعكس اهتمامها برفاهيتهم واستقرارهم المالي، وفي هذا السياق، أعلنت وزارة المالية عن اتخاذ خطوة جديدة تتضمن تقديم مواعيد صرف الرواتب لشهر يونيو، مما يسهم بشكل كبير في تلبية احتياجات الموظفين وتسهيل إدارة نفقاتهم خلال هذه الفترة الحيوية من السنة، وهذه الخطوة تعتبر جزء من استراتيجية أوسع تهدف إلى دعم الموظفين وتخفيف الأعباء المالية عنهم في وقت تزداد فيه المتطلبات والنفقات.

تفاصيل تبكير صرف مرتبات يونيو

أعلن شريف خيري، الذي يشغل منصب رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، عن الجدول الزمني لصرف رواتب موظفي الدولة والشريحة المماثلة لهم، وقد تم تحديد الفترة من 9 إلى 13 يونيو 2024 لتوزيع هذه الرواتب، مع الأخذ في الاعتبار أيام الإجازات الرسمية والعطلات، وسوف يتم توفير المستحقات المالية للموظفين عبر ماكينات الصراف الآلي حسب المواعيد المعلنة في النظام المالي الإلكتروني، مما يضمن حصول العاملين على رواتبهم بطريقة ميسرة ومنظمة وفقًا للجدول الزمني المحدد.

موعد صرف مرتبات مايو

وفي اخبار ساره للشعب المصري حيث اعلنت وزارة الماليه انها سوف تقوم بصرف المرتبات الخاصه بشهر مايو بدايه من يوم الخميس الموافق 23 من مايو الجاري لكافه المواطنين والموظفين داخل جمهورية مصر العربية هذا واعلنت انها سوف تقوم بصرف المتاخرات يوم 8 و 9 و 12 من مايو الجاري.