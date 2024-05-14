بالاسم كشوفات pdf.. أسماء المشمولين بالرعاية الوجبة السابعة 2024 عبر موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

يندفع الكثير من المواطنين نحو محرك البحث الأساسية جوجل من أجل الإطلاع على أسماء المشمولين بالرعاية الوجبة السابعة 2024، ويبحثون عن أخر المستجدات وهل هناك أي قرارات جديدة أعلنت عنها هيئة الحماية الاجتماعية للكشف عن الدفعة السابعة، والتي تعتبر من الدفعات التي تأخرت عملية صرفها مثل الوجبة التاسعة من العام الماضي 2023،

ويرغب المواطنين أن يجدون الإجابات الواضحة عن كل اسئلتهم التي لم تجيب الوزارة عليها حتى الآن، ولماذا تتأخر عمليات الصرف هذه المدة التي تجاوز 4 أشهر ونصف منذ اعلان اخر دفعة، يعد دعم الرعاية الاجتماعي هو النظام الأشهر والأهم كونه يقدم مساعدات مختلفة للأسر العراقية التي تستحق الدعم وتنطبق عليها شروط الاستحقاق، اليوم نوضح لكم كيفية الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الوجبة السابعة 2024.

أسماء المشمولين بالرعاية الوجبة السابعة 2024

حالة من الترقب والانتظار للإعلان عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية عمو العراق لعام 2024، وهذا ما يجعل مؤشرات البحث ترتفع كل لحظة لمعرفة موعد التوقيع على المشمولين، يتم صرف مبلغ نقدي للمواطنين التي تنطبق عليهم الشروط والأسر التي قامت الجهة المعنية بعمل بحث اجتماعي لهم، والجدير بالذكر أن الاسماء المشمولين يصل عددهم 70 ألف وتم حصرهم بالكامل ولن يبقى سوى الموازنة وإعلان النتائج وبدء عملية الصرف وهذا ما يحدث خلال الأيام القليلة القادمة.

رابط تنزيل كشوفات الرعاية الأجتماعية الدفعة السابعة

بالخطوات التي نوضحها لحضراتكم يمكنكم تنزيل كشوفات الدفعة السابعة بسهولة لذا عليك اتباع ما يلي: