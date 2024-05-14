وزارة التربية العراقية تعلن.. رابط الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2024

أعلنت وزارة التربية العراقية عن الموعد المحدد لإعلان الموعد المبدئي لبدء الإعلان عن نتائج امتحانات الصف الثالث المتوسط للدور الأول 2024، في خطوة مرتقبة من قبل الطلاب وأولياء الأمور،حيث صرحت الوزارة بأنه سيتم الإعلان عن النتائج بعد مرور أسبوعين على انتهاء الامتحانات التي أجريت في جميع محافظات العراق خلال شهر مايو وبالتالي، فإن النتائج ستكون متاحة للطلاب والمعنيين في أول شهر يونيو المقبل.

موعد إعلان نتائج الثالث متوسط الدور الأول

ونظرا لأهمية هذه المرحلة التعليمية الحاسمة، ينتظر الطلاب وأولياء الأمور بفارغ الصبر الإعلان عن نتائج الثالث متوسط للدور الأول، والتي ستكون متاحة على الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية ومنصة نتائجنا الإلكترونية في الموعد المحدد الذي سوف تعلن عنه وزارة التربية والتعليم العراقية أول شهر يونيو.

الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2024 موقع نتائج العراق الوزاري

الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2024 يتم من خلال موقع نتائج العراق الوزاري بعد إعلان النتائج بشكل رسمي في المحافظات، للقيام بذلك اتبع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع نتائج العراق الوزاري. اختيار خيار نتائج الثالث متوسط. تحديد العام الدراسي المراد الاستعلام عنه. اختيار المحافظة التي يتبع لها الطالب. إدخال الرقم الامتحاني الخاص بالطالب. إدخال جميع البيانات المطلوبة بدقة. الضغط على زر “عرض النتيجة” لعرض النتيجة مباشرة.

نتائج الثالث المتوسط على موقع نتائجنا

يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاطلاع على نتائج الصف الثالث المتوسط للدور الأول بكل سهولة ويسر من خلال موقع نتائجنا الإلكتروني، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية: