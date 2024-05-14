 المديرية العامة للسجون.. تطلق رابط بوابة الموظفين الإلكترونية الموحدة 2024

أطلقت المديرية العامة للسجون التابعة لوزارة الداخلية السعودية رابط بوابة الموظفين الإلكترونية الموحدة الخاصة بموظفيها 2024، لتحسين كفاءة العمليات الداخلية وتقديم تجربة أفضل للموظفين العاملين في مختلف المرافق التابعة لها على مستوى المملكة، حيث ستتيح بوابة الموظفين الإلكترونية الجديدة “my.pgd.gov.sa” للموظفين إمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من الخدمات والمعلومات ذات الصلة بشكل آمن وفعال.

رابط بوابة الموظفين الإلكترونية الموحدة

أعلنت المديرية العامة للسجون في المملكة عن إطلاق رابط بوابة الموظفين الإلكترونية الموحدة 2024، حيث يمكن للموظفين الاطلاع على بياناتهم الشخصية، وتقديم طلبات الإجازات، والاستفادة من الدورات التدريبية المتاحة، وغيرها من الخدمات المهمة.

الدخول إلى بوابة موظفي المديرية العامة للسجون

للوصول إلى بوابة الموظفين الإلكترونية الخاصة بالمديرية العامة للسجون، يتعين اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي للمديرية العامة للسجون النقر على خيار “بوابة الموظفين” فتح صفحة تسجيل الدخول للبوابة إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الصحيحين الضغط على زر “تسجيل الدخول”

كيفية الاستعلام عن المعاملات في المديرية العامة للسجون

من أجل الاستعلام عن معاملاتك لدى المديرية العامة للسجون عبر الموقع الإلكتروني الرسمي، يجب اتباع الخطوات التالية: