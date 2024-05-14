فرصة لربح 100,000 USD دولار.. رابط مسابقة تركي آل الشيخ توقع نزال الأبطال الحدث التاريخي الاول

رابط مسابقة تركي آل الشيخ توقع نزال الأبطال الكلمة البحثية على محركات جوجل الرسمية، كما أنها كلمة بحثية على مواقع التواصل الاجتماعي لأن هناك الكثير يرغبون في الاشتراك في هذه المسابقة للحصول على الجائزة الكبرى والتي تصل قيمتها 100000 الف دولار أمريكي، حيث أعلن عن المسابقة المستشار تركي آل الشيخ وأكد سيادته بأن هناك 5 جوائز تختلف قيمتها حسب المركز،

ولذلك يشتاق الملايين لانطلاق هذه البطولة التاريخي التي تشعل الحلبة وتكون المواجهة نارية بين اللاعبين، وينتظر المشتركين المباراة إعلان الفائزين على احر من الجمر، وتعتبر هذه المسابقة ليس الأولى والأخيرة الذي يقدمها تركي آل الشيخ بل اعتاد على ذلك في بعض البطولات والمباريات المهمة، واليوم ننشر لحضراتكم عبر موقعنا البديل رابط مسابقة تركي آل الشيخ توقع نزال الأبطال من أجل الاشتراك ترقبوا معنا.

مسابقة تركي آل الشيخ توقع نزال الأبطال

تم تفعيل رابط الاشتراك في مسابقة توقع نزال الأبطال الذي قدمها تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، وسوف تنطلق البطولة بعد عدة أيام بتاريخ يوم السبت 18-5-2024، وكل ما عليكم للاشتراك هو

الدخول بشكل مباشر عبر الموقع من خلال الضغط هنا. الخطوة الأولى توقع اسم الملاكم الفائز. ثم اختر الجولة الذي يفوز فيها. حدد قرار إعلان الفائز. قم بتدوين البيانات الشخصية المطلوبة. حدد الدولة. الموافقة على الأحكام. ثم النقر على إرسال.

قيمة جائزة مسابقة نزال الأبطال 2024

هناك خمسة جوائز نقدية مغرية تم الإعلان عنهم بشكل رسمي من قبل المستشار السعودي تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه عبر صفحته الرسمية على فيس بوك وانستجرام وتويتر، وأعلن أن الفائز الأول يحصل على جائزة كبرى بقيمة 100 ألف دولار أمريكي وليس فقط بل يحصل الفائز الثاني على جائزة نقدية بقيمة 50 ألف دولار، ويحصل الفائز الثالث في المسابقة عند التوقع الصحيح على 25 ألف دولار وقيمة الجائزة الثالث 15 ألف دولار أمريكي والفائز الخامس والأخيرة في توقع نزال الأبطال يحصل على جائزة نقدية بقيمة 10 الف دولار أمريكي.