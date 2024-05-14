تم الكشف رسمياً.. مسابقة التوظيف في وزارة التربية الوطنية الجزائر 2024 وأهم الشروط المطلوبة

مسابقة التوظيف في وزارة التربية الوطنية الجزائر 2024 التي يحتاج الكثير من المواطنين معرفة تفاصيلها وأهم الضوابط المطلوبة للتسجيل فيها، حيث تعتبر الوظائف التعليمية واحدة من الوظائف الشاغرة التي تحمل العديد من المزايا، كما أنها فرصة مناسبة للخريجين الجدد أن يلتحقون بالوظائف الحكومية التي تضمن لهم الحصول على كامل حقوقهم،

ومن كل حين إلى أخر تكشف وزارة التربية الوطنية الجزائرية عن اتاحة فرصة عمل جديدة للمؤهلات المتوسطة والعالية من الجنسين الرجال والنساء، كما أنها تسهل الأمر أكثر على المتقدمين وتخصص لهم رابط مباشر لتسجيل طلب الحصول على الوظيفة عن طريق تسجيل البيانات وإرفاق المستندات، حيث يتسابق الكثير من الخريجين للقيام بعملية التسجيل، واليوم عبر التقرير التالي نتعرف سوياً على مسابقة التوظيف في وزارة التربية الوطنية الجزائر 2024.

مسابقة التوظيف في وزارة التربية الوطنية الجزائر 2024

لقد قامت وزارة التربية الوطنية بالكشف رسمياً خلال الساعات الماضية عن فتح باب التسجيل في مسابقة التوظيف، وأكدت أن التسجيل بدأ بشكل رسمي من الأحد الموافق 12 من مايو الجاري 2024 وتستمر عملية التسجيل لمدة أسبوعين، على أن تتم بشكل إلكتروني لتوفير الوقت والمجهود على الراغبين في التسجيل وكل ما عليكم الآن اتباع مايلي:.

قم أولاً بتوجيه الدخول عبر الموقع من خلال الضغط على الرابط التالي وزارة التربية الوطنية. ثم حدد الخدمات الإلكترونية. أختر مسابقة التوظيف التعليمية. الإطلاع على الشروط والأحكام والضغط موافقة. ثم أبدأ التسجيل بملء الاستمارة بالبيانات المطلوبة. الضغط على طباعة الاستمارة والنقر على تسجيل الطلب.

شروط التسجيل في مسابقة التوظيف وزارة التربية الوطنية

يمكن التسجيل الآن في مسابقة التوظيف ولكن يجب عليكم الإطلاع على أهم الشروط التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم وهي