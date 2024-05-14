أخيراً هتصرف.. موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر مايو 2024 ورابط الاستعلام بالرقم القومي

موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر مايو 2024، يتساءل الملايين من المستفيدين عن مواعيد الصرف المحدد للحصول على مستحقات تكافل وكرامة لشهر مايو الجاري، ويزداد شغف المواطنين لأنهم بحاجة كبيرة للمال لأنهم لا يستطيعون تلبية الكثير من الطالب بل ينتظرون موعد الصرف لشراء ما يريدون، قامت الحكومة بالإعلان عن زيادة جديدة 15 % لمستفيدي معاشات تكافل وكرامة،

وجاء هذا من أجل رفع العبء عن تلك الأسر المتعففة التي تعاني من ظروف صعبة، وهذا ما يجعل الحكومة تمد لتلك الفئة يد العون لتخطي كل الأزمات سوياً، والدليل أن وزارة التضامن تعمل على تيسير الأمور وخصصت رابط للاستعلام ومازالت تستقبل طلبات جديد يريدون الانضمام في البرنامج، اليوم عبر التقرير التالي من المقال نوضح لكم موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر مايو 2024 .

موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر مايو 2024

البحث الرائج على جوجل هذه الفترة موعد صرف معاش تكافل وكرامة، لأن المستفيدين من هذا الدعم من الفئة البسيطة التي لا تملك أي دخل شهري ولا راتب ثابت سوى معاش تكافل وكرامة، لذلك ينتظرون اعلان وزارة التضامن للصرف على أحر من الجمر، وقد حدد الدكتور نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي موعد الصرف لهذا الشهر،

حيث تبدأ عملية الصرف صباح الغد الموافق الأربعاء 14 من مايو 2024 والمدة المحدد للصرف هي 5 أيام، وهناك عدة طرق متاحة لصرف المستحقات ونوهت عنها الحكومة، وهي الصرف من البريد أو الصرف من خلال فوي، أو الصرف بالكارت المخصص من ماكينات ATM وييمكن الصرف من البنوك الزراعية.

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2024

بكل سهولة ويسر يمكنكم الدخول على الموقع الرسمي للاستعلام عن كل التفاصيل التي تتعلق بالدعم عن طريق اتباع الخطوات التالية: