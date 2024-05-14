رسميًا.. شروط الالتحاق بمعهد معاوني الامن ٢٠٢٤ وما هو موعد التقديم عبر موقع وزارة الداخلية moi.gov.eg

أصدرت وزارة الداخلية بياناً تفيد فيه أنه سيتم البدء في قبول دفعة جديدة من الراغبين في التقدم لاجتياز الاختبارات المخصصة للقبول بمعهد معاوني الأمن 2024 ممن تنطبق عليهم الشروط، وبدأ الآلاف من الشباب الراغبين في معرفة شروط الالتحاق بمعهد معاوني الامن ٢٠٢٤ بالبحث عن الشروط وموعد التقديم، وهو ما نوضحه لكم في التقرير التالي.

شروط الالتحاق بمعهد معاوني الامن ٢٠٢٤

حددت وزارة الداخلية مجموعة من الشروط الواجب توافرها للالتحاق بمعهد معاوني الامن 2024، وتتمثل تلك الشروط في التالي:-

لابد أن يكون المتقدم مصري الأصل والجنسية .

كما يشترط ألا يقل سن المتقدم عن ١٩ عام وألا يزيد على ٢٥ سنة.

يشترط أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك.

لا يُقبل من سبق الحكم عليه في أي عقوبة جنائية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

لا يُقبل من سبق فصله من خدمة الحكومة أو القطاع العام.

لابد وأن يكون حاصلاً على الشهادة الاعدادية كحد أدنى أو ما يعادلها.

يجب على المتقدم اجتياز الشروط الصحية المحددة من قِبل المجلس الطبي لهيئة الشرطة، وكذلك يجب اجتياز الاختبارات البدنية والصحية.

طول المتقدم يجب أن يكون 170 سم فأكثر.

موعد التقديم بمعهد معاوني الامن ٢٠٢٤

أتاحت وزارة الداخلية عن الموقع الرسمي الخاص بها للتقديم في معهد معاوني الامن 2024، حيث من المقرر أن يتم فتح باب التقديم الإلكتروني اعتباراً من يوم السبت الموافق 18 مايو 2024 ليستمر حتى يوم الخميس الموافق 27 يونيو 2024، وقد نوهت الوزارة على عدم التعامل إلا من خلال الموقع الرسمي الخاص بها، أو التردد على معاهد الامن المعلن عنها.