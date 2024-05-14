“مُتاح الآن” التقديم على مسابقة معلم مادة لصفوف النقل 2024 عبر jobs.caoa.gov.eg مسابقة 18886 معلم ومعلمه

يتساءل قطاع كبير من الشباب في مصر عن تفاصيل التقديم على مسابقة معلم مادة لصفوف النقل 2024، حيث يرغب الاف من الخريجين من المؤهلات التربوية في الالتحاق بوظيفة مناسبة، وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم المصرية في وقت لاحق عن حاجتها لتوظيف ما يقرب من 18886 معلم ومعلمة كمدرس مساعد في الصفوف الإبتدائية، واليكم ابرز التفاصيل.

التقديم في مسابقة معلم مادة لصفوف النقل الابتدائية 2024

قام الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بإتاحة التقديم الالكتروني في مسابقة معلم مادة لصفوف النقل الابتدائية 2024 عبر بوابة الوظائف الحكومية، وذلك من أجل التسهيل على الراغبين في التقديم على تلك الوظائف، ويمكنكم اتباع الخطوات التالية لإتمام ذلك:

القيام بزيارة الموقع الرسمي لبوابة الوظائف الحكومية من هنا .

. ومن الصفحة الرئيسية اضغط على وظائف التربية والتعليم.

أختر المادة المتخصص بها ثم أنقر على تقديم طلب.

اختر الوظيفة المناسبة مع مؤهلك الدراسي.

قم بملء كافة البيانات المطلوبة من الاسم والرقم القومي والمحافظة والعنوان ورقم الهاتف والمؤهل وسنة التخرج والتقدير، وبيانات سداد مبلغ 26 جنية.

ثم قم برفع كافة المستندات المطلوبة من الصورة الشخصية وشهادة التخرج وبطاقة الرقم القومي وفيش جنائي، وإيصال الدفع والموقف من التجنيد.

وبعدها قم بالضغط على زر حفظ البيانات.

وفي النهاية اضغط على زر ارسال الطلب.

شروط التقديم على مسابقة معلم مادة لصفوف النقل 2024

هذا وقد حدد الجهاز المركزي ووزارة التربية والتعليم مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين على مسابقة معلم مادة لصفوف النقل 2024، وجاءت تلك الشروط على النحو التالي: