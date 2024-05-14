تراجع سعر الدولار اليوم في العراق في السوق السوداء || كم سجل الدولار اليوم في الكفاح

تراجع سعر الدولار اليوم في العراق، والذي شهد تغير كبير في سعره في الأيام السابقة، ومن الجدير بالذكر أن سعر الدولار في العراق حدث فيه فرق كبير بين سعره في البنوك وفي سوق العراق، حيث ارتف سعر في بورصة الكفاح والحارثية في بغداد وأسواق أربيل وغيرها من المدن العراقية، ومن خلال الأسطر التالية نبين أهم أسباب تغير سعر الدولار وحصول الفرق الكبير بين الأسواق والبنك المركزي، مع ذكر أسعار الدولار اليوم في البنك المركزي العراقي، والسوق السوداء العراقية.

سعر الدولار اليوم في العراق

شهد اليوم الثلاثاء 14 مايو 2024 استقرار في سعر الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي في البنك المركزي العراقي، حيث لم يتغير سعر الدولار في البنك المركزي العراقي تغير يذكر في الفترة الأخيرة، فسعر الدولار مقابل الدينار مستقر في البنك على نحو 1310 دينارا مقابل الدولار الأمريكي.

سعر الدولار اليوم في بورصة الكفاح

شهد اليوم تراجعا في سعر الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي في بورصة الكفاح والحارثية وأربيل وغيرها من مدن العراق، ومن أسباب تراجع سعر الدولار في السوق السوداء العراقي هو ما حدث من ارتفاع سعر النفط في الآونة الأخيرة، لذلك ينبغي أن ينصرف هم الحكومة العراقية من البحث عن موارد أخرى يحصلوا منها على النقد الأجنبي، لكي يستقر سعر الدولار ويتوفر لدى البنوك فيقضي على السوق السوداء، والتي بلغ سعر الدولار اليوم التالي: