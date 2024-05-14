تأكد الآن... رابط مباشر عن استعلام رواتب المتقاعدين في الجزائر بالزيادات الجديدة 2024

أصدرت الحكومة الجزائرية الزيادات الجديدة الخاصة بالمتقاعدين، وأتاحت استعلام رواتب المتقاعدين في الجزائر بالزيادات الجديدة من خلال موقع وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، ومن خلال الأسطر التالية نبين طريقة الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في الجزائر، ونسب الزيادة لكل فئة، حسب ما حددته الوزارة.

استعلام رواتب المتقاعدين في الجزائر بالزيادات الجديدة

يمكن للمتقاعدين في الجزائر الاستعلام عن رواتبهم بعد الزيادة من خلال الدخول على موقع وزارة العمل والضمان الاجتماعي، وابتاع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.

اضغط على “تسجيل الدخول”، ثم أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور.

إذا لم تكن مسجلاً، اضغط على “إنشاء حساب” واتبع التعليمات لتقوم بتسجيل حساب على الموقع.

بعد تسجيل الدخول، ستجد قائمة بالخدمات المتاحة، اختر “الاستعلام عن رواتب المتقاعدين”.

قم بإدخال البيانات المطلوبة نحو رقم التعريف الوطني، وغيره.

قم بإدخال البيانات المطلوبة نحو رقم التعريف الوطني، وغيره. تأكد من صحة جميع البيانات المدخلة، ثم اضغط على زر “استعلام”.

ستظهر لك شاشة تعرض معلومات راتبك التقاعدي بعد الزيادة لعام 2024.

جدول زيادة رواتب المتقاعدين

قامت وزارة العمل والضمان الاجتماعي في الجزائر بتقسيم المتقاعدين إلى 4 شرائح، ووضع نسبة زيادة لكل شريحة على حسب قيمة الدخل لها، فتم زيادة الشرائح على النحو التالي: