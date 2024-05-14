رابط interieur.gov.dz التسجيل لبرنامج السكن الترقوي 2024 lpa في الجزائر وشروط التسجيل الأخيرة

أطلقت الحكومة الجزائرية التسجيل لبرنامج السكن الترقوي 2024 lpa في الجزائر، والذي يعد ضمن الخدمات التي تطلقها الحكومة الجزائرية لتوفير سكن مناسب لجميع المواطنين في الجزائر الذي استوفوا جميع الشروط التي وضعتها الحكومة، ومن خلال الأسطر التالية نبين تفاصيل التسجيل في السكن الترقوي، وأهم الشروط التي يجب توافرها.

التسجيل لبرنامج السكن الترقوي 2024 lpa في الجزائر

يمكنك التسجيل في الإسكان الترقوي في الجزائر من خلال موقع وزارة الداخلية من خلال اتباع التالي:

الدخول على موقع وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

اضغط على خيار “السكن” من القائمة الرئيسية.

اختر “الطلبات الإلكترونية”.

حدد “السكن الترقوي المدعم”.

إذا لم يكن لديك حساب مسجل مسبقًا، انقر على “إنشاء حساب”.

أدخل المعلومات المطلوبة، بما في ذلك رقمك الوطني ورقم هاتفك والبريد الإلكتروني.

أكد حسابك من خلال الرابط المرسل إلى بريدك الإلكتروني.

بعد إنشاء الحساب أو تفعيله، قم بتسجيل الدخول باستخدام رقمك الوطني وكلمة المرور.

اتبع التعليمات على الشاشة لإكمال استمارة الطلب بجميع بياناتك بشكل صحيح.

قم بإرفاق جميع المستندات المطلوبة، مثل شهادة الميلاد وشهادة العمل وشهادة عدم الملكية.

مراجعة جميع المعلومات المدخلة بعناية، وتأكد من صحة جميع البيانات والوثائق.

اضغط على زر “إرسال الطلب” لإرسال طلبك.

شروط الاستفادة من سكنات LPA الجريدة الرسمية

وضعت الحكومة الجزائرية بعض الشروط لكي تمكن المواطن الجزائري من الحصول على الاسكان الترقوي، حيث تشتمل هذه الشروط على التالي: