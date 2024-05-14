“النتيجة ظهرت” رابط استعلام results mlazemna نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2024 عموم العراق

تعد نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2024 في عموم المحافظات العراقية ذات أهمية كبيرة لدى الجميع من الطلاب وأولياء الأمور، وكذلك وزعرة التربية العراقية، حيث تحرص وزارة التربية على توفر النتائج الخاصة بالصف الثالث المتوسط دور التمهيدي في وقتاه دون ادنى تأخير، لذلك قامت بتخصيص أكثر من منصة إلكترونية يمكن للطلاب الحصول على نتائجهم من خلالها، ومن خلال الأسطر التالية نبين لكم تفاصيل نتائج الثالث المتوسط الدور الأول 2024 في عموم المحافظات العراقية.

رابط نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2024

أطلقت وزارة التربية العراقية موقع نتائجنا المتخصص لعرض جميع النتائج التي تخص جميع المراحل التعليمية الأساسية في العراق، فبعد اعتماد نتائج الثالث المتوسط من قبل وزارة التربية العراقية في العراق يقوم موقع نتائجنا بعرض النتائج عليه واتاحتها للطلاب للاطلاع عليها.

موعد نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2024

أعلنت وزارة التربية العراقية عن موعد امتحانات الثالث متوسط في العراق للدور الأول 2024، والذي سيكون في يوم 21 مايو الجاري، وبعد انتهاء الامتحانات تقوم الوزارة بتصحيح الامتحانات ورصد الدرجات، ثم تقوم بعد ذلك برفعها على المنصات الرسمية ليتمكن الطلاب من الاستعلام عن نتائجهم.

استعلام عن نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2024

يمكنك لجميع الطلاب الاستعلام عن نتائجهم بمجرد إعلاناها من قبل وزارة التربية العراقية، وذلك من خلال موقع نتائجنا من خلال اتباع التالي: